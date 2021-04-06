دراسة تطالب المتعافين من كورونا "لا تأخذوا اللقاح قبل هذه المدة" ..!

هل يحتاج الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بعدوى الفيروس التاجي المستجد إلى التطعيم أم لا؟ وبعد أي وقت من الأفضل التطعيم ضد المرض؟

عادت مجدداً التساؤلات بشأن المدة المحددة لأخذ المتعافين من فيروس كورونا ، اللقاح ، حيث كشفت دراسة جديدة مدى اختلاف المناعة ضد "كوفيد-19" من شخص لآخر.

الدكتور الروسي نيقولاي كريوتشكوف: قال :" لا حاجة للإسراع في التطعيم. لأن الخبراء يعتقدون أنه خلال 6-7 أشهر بعد الشفاء من المرض تعمل مناعة خاصة في الجسم. هذه المناعة تنشأ لدى غالبية الأشخاص الذين تعافوا من "كوفيد-19"، وتوفر حماية كافية.

وتابع :"ينصح الأشخاص الذين تعافوا من المرض بعدم التطعيم بعد مضي فترة قصيرة على شفائهم. لأنه بعد الشفاء من المرض تنشط مناعة خاصة تستمر 6-7 أشهر، تكفي لحماية الجسم".

ويضيف، ولكن بعد مضي فترة معينة يجب تعزيز هذه الحماية المضادة للفيروس التاجي المستجد. فلقد بدأت للتو الدراسات في هذا الاتجاه، لذلك ليس هناك ما يوضح كيفية استخدام اللقاحات الموجودة في مثل هذه الحالات.

ووفقا لرأي العديد من الخبراء، من الضروري الحصول على التطعيم بعد مضي 6-9 أشهر على الشفاء من "كوفيد-19"، وقد تطول الفترة إلى 10 أشهر. وعلى الأرجح ستكفي جرعة واحدة من اللقاح المضاد للفيروس لتعزيز المناعة .

وينصح الخبير، بضرورة إجراء تحليل دم للتأكد من وجود الأجسام المضادة بعد مضي شهر على الشفاء من المرض، أو بعد ستة أشهر من التطعيم.