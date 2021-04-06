"التفاح" يحافظ على القلب ويحمي من مرض السكر

الصيدلية المتنقلة " هو ما يطلق على التفاح نظراً لما له من فوائد صحية مذهلة ن الا ان تم الكشف عن عدد من الفوائد الاخرى وخاصة لمرضى القلب وتصلب الشرايين.

التفاح يدعم صحة الجهاز الهضمي لأنه يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يتسبب في عسر الهضم ، بالإضافة الى انه يقلل من خطر الإصابة بالجلطات الدموية والسكتات الدماغية لأنه يحتوي على مقدار جيد من الألياف الغذائية التي تساعد في تدفق الدم في الجسم.

التفاح يحافظ على صحة القلب لأنه يحتوي على فيتامين ج والمواد المضادة للأكسدة التي تعزز صحة القلب

تناول التفاح يحمي من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، لأنه يحافظ على نسبة السكر في الدم

احتواء التفاح على البيتا كاروتين وفيتامين ج والمواد المضادة للأكسدة من العوامل التي تقوي الجهاز المناعي الذي يمثل درع الحماية للوقاية من الأمراض

يحتوي التفاح على مواد مضادة للالتهاب تحمي الجسم من الإصابة بالالتهابات المختلفة