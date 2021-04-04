فوائد وأضرار تناول الأرز .. وماذا عن زيادة الوزن؟

لا تخلو الأطباق على المائدة الطعام العربية من تواجد الأرز، بسبب فوائده الصحية الكثيرة، إذ يحتوي الأرز على عناصر غذائية هامة، منها تحسين العظام والعضلات، في حين، قال أطباء تغذية: إن "الأرز له أضرار عند تناول بشكل غير منتظم".

ويحتوي الأرز الأبيض وسعراته الحرارية على كوب واحد (186 جرام) من الأرز المطبوخ على 242 سعر حراري، إضافة إلى نسبة قليلة من الفيتامينات والمعادن التي يتزود بها الجسم، كما أنه لا يحتوي على السكر أو أملاح الصوديوم.

العناصر الغذائية الهامة في الأرز الأبيض:

53.4 جرام من الكربوهيدرات. 4.4 جرام من البروتين. 0.4 جرام دهون. 0.6 جرام ألياف.

فيتامينات الأرز الأبيض :

فيتامينات (ب) المركبة (الثيامين – النياسين – الريبوفلافين). الحديد. المنجنيز. المغنيسيوم.

في حين، يحتوي الأرز البني على نسب أعلى من الفيتامينات والمعدان الموجودة في الأرز الأبيض بجانب السيلينيوم.

إليك فوائد الأرز بأنواعه :

الفائدة الأولى، انه يحمي المعدة والجهاز الهضمي من مخاطر الإصابة، لاسيما عند حدوث بألم المعدة والغثيان والقيء والحموضة والإسهال، لأنه يحتوي على ألياف أقل ويسهل هضمه أكثر من الأرز البني والحبوب الكاملة التي يصعب هضمها.

الفائدة الثانية، ويعد الأرز الأبيض من أكثر المصادر الكربوهيدرات سريعة الهضم على عكس الحبوب الكاملة.

وينصح أطباء التغذية، بتناوله كمصدر للطاقة قبل القيام بتمارين كمال الأجسام؛ لأنه يعمل على إيصال الأحماض الأمينية للعضلات خصوصا إذا تم تناوله بجانب بعض البروتينات.

الفائدة الثالثة، يعتبر مفيدًا جدًا للشعر في حالة تناوله مطبوخا، ولكن يمكن لماء الأرز الأبيض واستخدامه مع الشامبو أو وضعه كماسك للشعر أن يساعد على تنعيم الشعر وفك تشابكه وزيادة قوته ولمعانه وأيضا تقليل تساقط الشعر.

ويساعد على ترطيب البشرة الجافة والمتضررة، والتخلص من آثار الإكزيما وحب الشباب والالتهابات وحروق الشمس، عند استخدامه كمنظف وغسول.

الفائدة الرابعة، يعزز من صحة العظام والعضلات والأعصاب بسبب احتوائه على المغنيسيوم الذي يساعد على تحفيز الإنزيمات اللازمة لقيام العضلات والأعصاب بوظائفها وزيادة قوة العضلات.

يشار إلى أن كمية المغنيسيوم فيه ليست كافية ليحصل جسمك على احتياجك اليومي منه.

ومن فوائد الأرز، أنه ليس سببا لزيادة الوزن بشكل كامل إذا تم حساب سعراته الحرارية وتناوله بشكل منتظم مع بعض أنواع الرجيم، وفق بعض الدراسات.

إليك فوائد تناول الأرز البني :

يحتوي الأرز البني، على البوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم وفيتامينات ب المركبة، ويساعد على الوقاية من الإمساك وتسهيل حركة الأمعاء.

كما يحتوي الأرز البني على مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تحمي من السرطان وتقوي القلب.

إليك فوائد الأرز البسمتي :

ويحتوي عناصر غذائية أكثر وسعرات حرارية أقل، كما انه يحتوي على كمية أقل من عنصر الزرنيخ الذي يتواجد بشكل أكبر في الأرز العادي.

أضرار الأرز :

وبجانب الفوائد، يوجد أضرار عدة عند تناول الأرز خاصة الأرز الأبيض، وهي:

أولاً: زيادة خطر الإصابة بالسكري النوع الثاني

ثانيًا: زيادة خطر الإصابة باضطرابات الأيض

ثالثًا: زيادة نسبة الزرنيخ