لا يزال مرض القلب الشائع يقلق الكثير من الناس، إذ ثمة خطوات صحية لابد على الشخص أن يتابعها وذلك حفاظًا على الصحة من المخاطر الناجمة عن هذا السقم، الذي يبدأ مشاكله بشكل صامت في مراحلة المبكرة.

ولحماية القلب من الأمراض عن طريق الألياف التي تأتي من تناول الحبوب والخضروات لتغذية الجسم بالدم والأكسجين، لقد ارفقنا لكم هذه المقالة التي توضح ذلك.

حبوب وخضروات لحماية القلب من الأمراض :

وفي ساعات مبكرة من كل يوم، تناول الحبوب الكاملة، إذ تخفض نسبة الكوليستيرول وتمنع الإمساك وتحسن من عملية الهضم و تعتبر معظم الحبوب الكاملة مصدر كبير للألياف.

ومع الحبوب، أضف بعض الفاكهة وستكون قد حصلت على الاحتياج اليومي من الألياف ( 38 جرام للرجال و25 جرام للنساء) .

وتأتي الفاكهة الطازجة في الخطوة الثانية، في حين تختلف نسبة الألياف حسب الأصناف، إذ يشمل: التوت ( 4 جرام لكل نصف كوب ) ، العليق ( أحد انواع التوت ) ( 3.5 جم لكل نصف كوب ) ، الموز ( 2.4 جم لكل واحدة ) ، العنب البرى ( 2 جم لكل 1/2 كوب ) ، وأيضاً الكمثرى والتفاح ( غير المقشر ) يحتويان على نسبة عالية من الألياف .

ولحماية القلب، تناول الخبز ورقائق البسكويت المحتوى على الحبوب الكاملة، وتفيد الدراسات بأن إضافة الحبوب المتكاملة والأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الألياف، قد تقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض القلبية أو مرض السكر من النوع الثاني.

رابعًا، نصح الأطباء بتناول الخضروات الغنية بالألياف تشمل قلوب الخرشوف ، البازلاء الخضراء ، السبانخ والذرة والقرنبيط والبطاطا، علمًا أن الخضروات تحتوي على نسبة من الألياف (1-2 جم لكل نصف كوب).

ولزيادة الألياف في طعامك، نصح الاطباء بإضافة الخضروات إلى الأومليت والساندويتشات و المكرونة و البيتزا ،أو الشوربة، أو جرب إضافة بعض الخضروات المثيرة للاهتمام مثل ( البنجر و اللفت المكسيكي و خرشوف القدس و الكرفس ) إلى السلطة أو الوجبات الأخرى.