سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الاحد 4- 4 -2021 ، وأمس السبت أعلنت البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح والحارثية بالعاصمة بغداد عن توقف التداول نتيجة الحظر الشامل الذي يتم تطبيقه كل اسبوع من يومي الجمعة والسبت ، فيما استقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية .

ولاقت هذه المقالة التي هي بعنوان سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاحد ، وفي هذه المقالة سنتعرف معًا على السعر الحقيقي والمتداول في الأسواق المحلية أو المصرفية وعن كيفية احتساب متوسط الأسعار ، تابع معنا .

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الاحد 4- 4 -2021 :

وفي بغداد استقر سعر الصرف عند 147.250 دينارا عراقيا كسعر للبيع ، بينما بلغت اسعار الشراء 146.250 دينارا لكل 100 دولار امريكي .

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي السبت 3-4-2021

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الجمعة 2-4-2021 :

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الجمعة 2-4-2021 في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1462.50 دينار للشراء، و1472.50 دينار للبيع.

وفي مارس الماضي، أقر البرلمان العراقي مشروع موازنة 2021، والذي تضمن المشروع تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي وهو ما طمئن المواطنين العراقيين حول أسعار الصرف مقابل الدينار العراقي .

متوسط أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي :

فيما يختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا، ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد).

مؤخرًا ، تسبب اتفاق الكتل السياسية على تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية، وفق وسائل إعلام محلية عراقية ، إذ توقعت ارتفاع سعر الدولار أكثر خلال الأيام المقبلة.

النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، حذر في مقابلة صحفية، من انتكاسة كبيرة ومتوقعة قد يتعرض لها السوق العراقية خلال الأيام المقبلة.

توقع الموسوي، أن يصبح سعر صرف الدولار في السوق 1600 دينار مقابل الدولار في الفترة المقبلة، وتابع بالقول إن "استمرار اعتماد سعر 1450 لصرف الدولار سيعرض السوق إلى انتكاسة كبيرة، بسبب فقدان ثقة المستهلك به".

وبيّن النائب، أن "الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 1600 دينار مقابل الدولار في حال الاضطرار للتصرف بالاحتياطي النقدي".

وسيفقد الدينار العراقي كثيرا من قيمته في حال الإصرار على اعتماد سعر الصرف الذي وضعته الحكومة في قانون الموازنة والبالغ 1450 دينارا والمواطن العراقي المتضرر الأكبر من هذا الأمر" ، وفق النائب حامد الموسوي .