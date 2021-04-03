سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 3/4/2021

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم السبت 3/4/2021 ، ولقد سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعًا في البورصة الرئيسية والأسواق.

وفي هذه المقالة الت خصصناها حول سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ، فإنه يحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد).

فيما يختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

مؤخرًا ، تسبب اتفاق الكتل السياسية على تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية، وفق وسائل إعلام محلية عراقية ، إذ توقعت ارتفاع سعر الدولار أكثر خلال الأيام المقبلة.

النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، حذر في مقابلة صحفية، من انتكاسة كبيرة ومتوقعة قد يتعرض لها السوق العراقية خلال الأيام المقبلة.

وتوقع الموسوي، أن يصبح سعر صرف الدولار في السوق 1600 دينار مقابل الدولار في الفترة المقبلة، وتابع بالقول إن "استمرار اعتماد سعر 1450 لصرف الدولار سيعرض السوق إلى انتكاسة كبيرة، بسبب فقدان ثقة المستهلك به".

وبيّن النائب، أن "الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 1600 دينار مقابل الدولار في حال الاضطرار للتصرف بالاحتياطي النقدي".

وسيفقد الدينار العراقي كثيرا من قيمته في حال الإصرار على اعتماد سعر الصرف الذي وضعته الحكومة في قانون الموازنة والبالغ 1450 دينارا والمواطن العراقي المتضرر الأكبر من هذا الأمر" ، وفق النائب حامد الموسوي .

أسعار الدولار في العراق اليوم الخميس 3/4/2021:

وفي العاصمة العراقية بغداد ، سجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية، نحو 1450 دينارا للشراء، و1460 دينارا للبيع.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1454.50 دينار، وفي كركوك نحو 1455 دينارا ، بينما سجل سعر الدولار في الموصل نحو 1455 دينارا، وفي كربلاء نحو 1454 دينارا، وفي الحارثية نحو 1454.50 دينار.

وفي البصرة ، سجل سعر صرف الدولار نحو 1453.50 دينار، وفي أربيل سجل الدولار نحو 1455.50 دينار.

#سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس 1-4-2021