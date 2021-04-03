شاهد مسلسلات في رمضان 2021 سوريه ، وفي مقالات سابقة قد نشرنا العديد من المسلسلات الرمضانية ، حيث تضاعفت عمليات بحث الناس على محركات الانترنت للتعرف على مسلسلات في رمضان 2021 ، حيث يشاهد تلك المسلسلات والبرنامج في هذا الشهر ملايين المواطنين ، ولقد خصصنا هذه المقالة الرائعة للتعرف على هذه المسلسلات السوريه تابع معنا .
واستطاعت في المواسم الماضية ان تحقق المسلسلات في رمضان 2021 سورية مشاهدات واسعة على صعيد الدول العربية ، بسبب محتواها الجذاب والمشوق ، التي استطاعت ان تستقطب الجمهور العربي .
ومع بداية شهر رمضان من كل عام ، نقون نحن في فلسطين اليوم بوضع كل ما يبحث عنه الجمهور من أكلات ووجبات وترددات وبرامج ومسلسلات متنوعة ، كما هو الحال هنا مع مسلسلات خليجية وسورية ومصرية في رمضان 2021 .
إليك المسلسلات الرمضانية في رمضان 2021 :
مسلسلات على قناة bmc في رمضان 2021 :
أولاً: مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري
ثانيًا: مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى ذكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج
ثالثًا: مسلسل موسى بطولة محمد رمضان وسيد رجب وسمية الخشاب.
رابعًا: مسلسل الملك أحمس بطولة عمرو يوسف وصبًا مبارك .
مسلسلات على قناة on في رمضان 2021 :
أولاً: مسلسل الاختيار 2 بطولة أحمد مكي وكريم عبد العزيز وإياد نصار
ثانيًا: مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف وأيتن عامر
ثالثًا: مسلسل نسل الاعراب بطولة احمد السقا وامير كرارة ومي عمر.
رابعًا: مسلسل نجيب زركش بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني
خامسًا: بين السماء والارض بطولة درة وهاني سلامة ويسرا اللوازي.
مسلسلات على قناة cbc في رمضان 2021 :
أولاً: مسلسل القاهرة كابول بطولة خالد الصاوي وطارق مصطفى وحنان مطاوع .
ثانيًا: مسلسل اللي مالوش كبير بطولة احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
ثالثًا: مسلسل ضد الكسر بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخمسي .
رابعًا: مسلسل حرب أهلية بطولة الفنانة القديرة يسرا وباسل الخياط وأروي الجودة.
مسلسلات على قناة الحياة في رمضان 2021 :
أولاً: مسلسل النمر بطولة محمد إمام وبيومي فؤاد وهنا الزاهد ونرمين الفقي.
ثانيًا: مسلسل عالم موازي بطولة دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف.
رابعًا: مسلسل وكل ما نفترق بطولة عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وريهام حجاج
خامسًا: مسلسل أحسن أب بطولة أحمد فتحي وعلي ربيع وهاجر أحمد وسامي مغاوري.