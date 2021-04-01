مسلسلات عربية في رمضان 2021 .. شاهد

أسماء مسلسلات في رمضان 2021 ، وبعد اقتراب الشهر الفضيل يبدأ الناس في جميع الدول العربية بمتابعة المسلسلات والبرامج التي تبث في رمضان طوال الثلاثين يومًا حيث حققت هذه المسلسلات رواجًا واسعًا بين الجمهور العربي بسبب محتواها الرائع والجذاب والمشوق ، ولقد قمنا نحن في فريق فلسطين اليوم كتابة هذه المقالة للتعرف على هذه المسلسلات الرمضانية ، تابعوا معنا حتى النهاية .

وفي بداية شهر رمضان لقد تزايدت حضور الناس على المسلسلات في رمضان 2021 لمشاهدتها على شاشات التلفاز والاستمتاع بها مع افراد العائلة والأصدقاء .

أبزر المسلسلات في رمضان 2021 :

مسلسلات على قناة on في رمضان 2021 :

أولاً: مسلسل الاختيار 2 بطولة أحمد مكي وكريم عبد العزيز وإياد نصار

ثانيًا: مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف وأيتن عامر

ثالثًا: مسلسل نسل الاعراب بطولة احمد السقا وامير كرارة ومي عمر.

رابعًا: مسلسل نجيب زركش بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني

خامسًا: بين السماء والارض بطولة درة وهاني سلامة ويسرا اللوازي.

مسلسلات على قناة cbc في رمضان 2021 :

أولاً: مسلسل القاهرة كابول بطولة خالد الصاوي وطارق مصطفى وحنان مطاوع .

ثانيًا: مسلسل اللي مالوش كبير بطولة احمد العوضي وياسمين عبد العزيز

ثالثًا: مسلسل ضد الكسر بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخمسي .

رابعًا: مسلسل حرب أهلية بطولة الفنانة القديرة يسرا وباسل الخياط وأروي الجودة.

مسلسلات على قناة الحياة في رمضان 2021 :

أولاً: مسلسل النمر بطولة محمد إمام وبيومي فؤاد وهنا الزاهد ونرمين الفقي.

ثانيًا: مسلسل عالم موازي بطولة دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف.

رابعًا: مسلسل وكل ما نفترق بطولة عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وريهام حجاج

خامسًا: مسلسل أحسن أب بطولة أحمد فتحي وعلي ربيع وهاجر أحمد وسامي مغاوري.

مسلسلات على قناة bmc في رمضان 2021 :

أولاً: مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري

ثانيًا: مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى ذكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج

ثالثًا: مسلسل موسى بطولة محمد رمضان وسيد رجب وسمية الخشاب.

رابعًا: مسلسل الملك أحمس بطولة عمرو يوسف وصبًا مبارك .

افضل تردد قنوات المسلسلات في شهر رمضان 2021 :

وسنقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أدناه ترددات قنوات مسلسلات شهر رمضان 2021، والتي تتميز بدقة كبيرة ووضوح عالي الجودة وصوت نقي.

تردد قنوات سي بي سي cbc

نايل سات 11488 ( 27500 ( h أفقي 3/4

مسلسلات رمضان 2021 على cbc

تقدم قناة cbc وcbc دراما على جمهورها هذا العام بإطلالة منوعة متخذة من الأكشن والكوميديا والغموض صبغة لأعمالها الدرامية الحصرية والمتمثلة في:

تردد قناة اون on في رمضان

نايل سات 10853 (h) 27500 أفقي 5/6

تردد قنوات دي ام سي 2021

نايل سات 11449 ( 27500 ( h أفقي 5/6

تطل قناة dmc drama 8 على مشاهديها في رمضان بسلسلة متنوعة من المسلسلات لألمع نجوم الدراما المصرية والعربية 9 هي:

فالنتينو للنجم الكوميدي عادل امام

البرنس للنجم محمد رمضان

لما كنا صغيرين للنجم محمود حميدة 0 وخالد النبوي

فرصة ثانية للنجمة ياسمين صبري

رجالة البيت للنجم احمد فهمي وأكرم حسني

تردد قنوات mbc

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

12015 (v)

11938 (v)

12226 (h)

تردد قنوات النهار 2021

نايل 8 سات 11488 (h) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة روتانا دراما

FEC نايل سات 11296 (h) 27500 أفقي 3/4