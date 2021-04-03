تعرف على فوائد القهوة بالحليب

يعتبر مشروب القهوة من أكثر المشروبات انتشارا وتفضيلا على مستوى العالم وتعد شرك لمحبيه في أوقات مخصصة في الزمان والمكان كما أن هناك طقوس مختلفة من دولة لأخرى في تناول شرب القهوة.
وفي هذه المقالة سنتعرف على العديد من العناوين المهمة للقهوة فوائد القهوة والتي جاءت على النحو التالي:
فوائد القهوة باللبن
- توفر 6 أوقية من القهوة بشكل طبيعي حوالي 2 سعر حراري فقط، ولكن بإضافة الحليب والسكر إليها يزيد هذا المحتوى، على سبيل المثال إذا أضفت ربع كوب من الحليب خالي الدسم وملعقة صغيرة سكر إلى كوب القهوة الخاص بك، سوف تحصل على حوالي 42 سعر حراري، هذا العدد من السعرات الحرارية أقل من نصف عدد السعرات الموجود في 8 أوقية من مشروب غازي، والذي يحتوي على 100 سعر حراري، إن السكر أكثر كثافة في السعرات من الحليب، لذا إذا كنت مهتم بمراقبة السعرات، يمكنك زيادة الحليب قليلاً مع تقليل كمية السكر
- يوفر كوب القهوة حوالي 8 جرام من الكربوهيدرات بإضافة الحليب والسكر إليها، هذه الكربوهيدرات تزيد من محتوى الطاقة التي يقدمها كوب القهوة
- يوفر كوب القهوة الذي يحتوي على ربع كوب من الحليب وملعقة صغيرة من السكر حوالي 2.2 جرام من البروتين، يساعد البروتين في بناء العضلات وأنسجة الجسم الأخرى
- توفر القهوة إذا كنت تضيف ربع كوب من الحليب كامل الدسم حوالي 2 جرام من الدهون الغذائية