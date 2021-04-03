كثيرًا ما نسمع عن حبة البركة أو الحبة السوداء لكن الكثير لا يدركون ما هي حبة البركة أو الفوائد الذهبية لجسم الانسان.
وفي هذه المقال سنتعرف على حبة البركة وفوائدها على جسم الانسان الذهبية التي تحمي الجسم من أمراض كثيرة.
ما هو زيت حبة البركة؟
يُشتق زيت حبة البركة من نبات حبة البركة وهو معروف أيضًا باسم زيت الحبة السوداء، حيث ينتج نبات حبة البركة بذورًا سوداء صغيرة يمكن الضغط عليها لاستخراج الزيت الثمين، الذي اُستخدم في استخدامات الطهي والطبية منذ آلاف السنين
ونظرًا لكون زيت حبة البركة واحدًا من أقدم الزيوت الصحية وأكثرها قوةً، يوجد سبب وجيه يجعلها علاجًا مثاليًا لمجموعة كبيرة من الحالات، وتُنسب فوائد زيت حبة البركة إلى العديد من الأحماض الدهنية، والمعادن المختلفة، والفيتامينات، والمكونات النشطة، ومضادات الأكسدة
ويُعتبر زيت حبة البركة من الزيوت السحرية، لأنه يحتوي على العديد من المواد والمركبات التي تساعد على الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة والجمال ومن فوائده المذهلة
فوائد ذهبية لزيت حبة البركة
- يعمل كمضاد للبكتيريا والفيروسات لذلك فهو يساعد على علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال والحمى وذلك إما عن طريق إضافته إلى كوب من الماء المغلي وتناوله أو وضع الزيت في إناء على النار واستنشاق البخار المتصاعد منه.
- يساعد على تقوية مناعة الجسم ومقاومة العدوى والفيروسات وبالتالي الوقاية من العديد من الأمراض، وذلك عن طريق تناول ملعقة صغيرة من الزيت صباحاً وملعقة أخرى مساءً، كما أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم ومنحه الطاقة اللازمة له
- يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ويمكن الاستفادة من فوائده عن طريق تناول كوب من الماء مضافاً إليه نصف ملعقة من الزيت ويتم تناوله صباحاً
- يساعد على علاج مرض السرطان حيث أنه يعمل على مقاومة الخلايا السرطانية ومنع انتشارها وبالتالي حماية الجسم من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض
- يساعد في الحفاظ على صحة العين وتحسين الرؤية ولذلك يمكن تناول كوب من عصير الجزر مضافاً إليه نصف ملعقة من زيت حبة البركة
- يساعد على علاج الالتهابات والتخفيف من آلام الظهر والمفاصل وذلك عن طريق تدليك مكان الألم بالزيت الدافئ، كما أنه يستخدم للتخلص من آلام الصداع عن طريق تدليك جبهة الرأس به.
- يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وعلاج اضطرابات المعدة كما أنه يعالج القيء عن طريق تناول ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة مع نصف ملعقة من عصير الزنجبيل، بالإضافة إلى أنه يساعد على علاج الإسهال من خلال تناول ملعقة صغيرة من الزيت مع اللبن أو الزبادي
- يساعد على ترطيب البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، كما أنه يعمل على علاج الالتهابات الجلدية وحماية البشرة من الفطريات والبكتيريا وبالتالي علاج حب الشباب والتمتع ببشرة صحية ومليئة بالنضارة والحيوية
- يعمل زيت حبة البركة على تحفيز نمو الشعر وتغذيته وزيادة كثافته ومنع تساقطه، كما أنه يساعد أيضاً على منع ظهور الشعر الأبيض، ويمكن استخدامه عن طريق تدليك فروة الرأس به أو إضافته إلى الشامبو أثناء الاستحمام
- يساعد على التخلص من الأرق والاستمتاع بنوم هادئ عن طريق تناول كوب من الحليب (اللبن) مع إضافة ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة قبل النوم