بريطانيا ترصد 30 حالة تجلد دموي بعد أخذ هذا اللقاح؟

رصدت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، اليوم الجمعة، ما مجموعه 30 حالة للتجلط الدموي لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وفق وكالة "رويترز".

وأوضحت الوكالة البريطانية، فإن من بين الحالات التي رصدتها 25 حالة جديدة.

وفيما يتعلق باستخدام لقاح "فايزر"، أكدت الوكالة أنها لم تسجل مثل هذه الحالات بعد استخدام هذا اللقاح.

"لا تزال على اعتقاد بأن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تفوق الخطر المحتمل للتجلط الدموي" على تعبير الوكالة.

في منتصف مارس الماضي، أعلنت الوكالة البريطانية عن رصد 5 حالات من هذا القبيل، وذلك من بين 11 مليون حقنة من اللقاح.

يذكر أن عددا من الدول، معظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي،

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية، وبعد إجرائها دراسات إضافية، قد أكدت انها لم ترصد أي صلة مباشرة بين تجلط الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح. فيما تم استئنافه لاحقًا في معظم دول العالم.

بينما أبقت دول معينة على بعض القيود على استخدام لقاح "أسترازينيكا".