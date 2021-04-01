3 طرق لعلاج الكسل.. مختص يوضح!!

أعلن الدكتور يفغيني فومين، أخصائي الأمراض النفسية، أن حالة الكسل يمكن أن تكون مرتبطة ليس فقط بالارهاق الجسدي الاعتيادي، بل وبمشكلات عقلية أيضا.

ويوضح فومين إلى أن حالة التشوهات العميقة في تصور الواقع، يمكن أن تسبب الكسل. ووفقا له، حالة الكسل، هي قبل كل شيء، عدم ثقة الشخص بقدرته على تنفيذ المهمة المطلوبة. وانعدام الثقة بالنفس، يحرمه من القوة والقدرة للقيام بأي عمل.

ويقول، "هذا نوع من التقليل من مستوى الإعداد والتأهيل الشخصي، الذي لا يمنح الشخص الثقة والقوة لتنفيذ المهام المطلوبة".

ويضيف، توجد طرق عديدة للتخلص من الكسل. أولها وأبسطها، الذهاب إلى مكان ما ومنح النفس فرصة للراحة. والثانية، استشارة الطبيب النفساني الذي يصف الأدوية اللازمة للعلاج.

والثالثة، هي مراجعة معالج نفسي أو مدرب متخصص أو طبيب نفساني، لفهم الحالة. وهذه تفيد الأشخاص الذين يقيّمون إمكانياتهم تحت تأثير التشوهات العقلية.

ويقول، "يصبح هذا ضروريا، إذا بدأ الشخص في تقييم المواقف بصورة غير صحيحة، بسبب بعض المواقف العميقة، لاعتقاده بأنه غير قادر على التعامل مع الوضع، وتظهر عنده أفكار كارثية".