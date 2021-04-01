إليك مسلسلات خليجية وسورية ومصرية وعلى mbc في رمضان 2021 ، ولقد قررنا نحن في فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة لوضع ابرز المسلسلات الرمضانية التي يبحث عنها الجمهور العربي في شهر رمضان خاصة على محرك جوجل العالمي ، باعتباره الأكثر شهرةً ووفرة في المعلومات ، ولقد امتازت هذه المسلسلات على مدار السنوات الماضية بقوة حضورها الرائع بين المواطنين ، ولمشاهدتها تابع معنا.

وما يميز هذه المقالة التي تتناول مسلسلات خليجية وسورية وعربية في رمضان 2021 أنها استطاعت تحقق نسبة مشاهدات عالية في وقت زمني موقت ، كما اشتهرت بمحتواها المشوق والجذاب بين الجمهور .

ونحرص في فلسطين اليوم إلى توفير مقالات عدة في رمضان ، نضع فيها كل ما يبحث عنه الجمهور من أكلات ووجبات وترددات وبرامج ومسلسلات متنوعة ، كما هو الحال هنا مع مسلسلات خليجية وسورية ومصرية في رمضان 2021 .

إليك المسلسلات الرمضانية في رمضان 2021 :

مسلسلات على قناة bmc في رمضان 2021 :

أولاً: مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري

ثانيًا: مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى ذكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج

ثالثًا: مسلسل موسى بطولة محمد رمضان وسيد رجب وسمية الخشاب.

رابعًا: مسلسل الملك أحمس بطولة عمرو يوسف وصبًا مبارك .

مسلسلات على قناة on في رمضان 2021 :

أولاً: مسلسل الاختيار 2 بطولة أحمد مكي وكريم عبد العزيز وإياد نصار

ثانيًا: مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف وأيتن عامر

ثالثًا: مسلسل نسل الاعراب بطولة احمد السقا وامير كرارة ومي عمر.

رابعًا: مسلسل نجيب زركش بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني

خامسًا: بين السماء والارض بطولة درة وهاني سلامة ويسرا اللوازي.

مسلسلات على قناة cbc في رمضان 2021 :

أولاً: مسلسل القاهرة كابول بطولة خالد الصاوي وطارق مصطفى وحنان مطاوع .

ثانيًا: مسلسل اللي مالوش كبير بطولة احمد العوضي وياسمين عبد العزيز

ثالثًا: مسلسل ضد الكسر بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخمسي .

رابعًا: مسلسل حرب أهلية بطولة الفنانة القديرة يسرا وباسل الخياط وأروي الجودة.

مسلسلات على قناة الحياة في رمضان 2021 :

أولاً: مسلسل النمر بطولة محمد إمام وبيومي فؤاد وهنا الزاهد ونرمين الفقي.

ثانيًا: مسلسل عالم موازي بطولة دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف.

رابعًا: مسلسل وكل ما نفترق بطولة عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وريهام حجاج

خامسًا: مسلسل أحسن أب بطولة أحمد فتحي وعلي ربيع وهاجر أحمد وسامي مغاوري.

مسلسلات على قناة mbc في رمضان 2021 :

ولمشاهدة هذه المسلسلات على قناة mbc في رمضان 2021 يترتب عليك الضغط هنا .