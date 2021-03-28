 7 فوائد من فيتامين سي المدهشة..!

فيتامين سي أو فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تقوي دفاعات الجسم الطبيعية والتي يحتاجها الجسم.

فيتامين سي أو ج هو فيتامين أساسي وهو يعد من الفيتامينات التي تذوب، وهذا يعني أنه لا يمكن إنتاجه من قبل الجسم، ومع ذلك فإن له العديد من الأدوار في الجسم وقد ارتبط بمزايا صحية مذهلة لذلك ينصح باستخدامة عند التقدم في العمر.

فوائد فيتامين سي

فيتامين سي أو ج هو فيتامين أساسي قابل للذوبان في الماء ويوجد في العديد من الفواكه والخضروات، بما في ذلك البرتقال، والفراولة، وفاكهة الكيوي، والفليفلة الحلوة، والقرنبيط، واللفت والسبانخ.

المدخول اليومي الموصي به لفيتامين C هو 75 ملغ للنساء و 90 ملغ للرجال، وفي حين يُنصح عادةً بتناول كمية فيتامين سي من الأطعمة، يلجأ العديد من الأشخاص إلى المكملات الغذائية لتلبية احتياجاتهم. ونذكر تالياً فوائد فيتامين سي الـ 7.

1- فيتامين سي من مضادات الأكسدة القوية

فيتامين سي أو فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تقوي دفاعات الجسم الطبيعية، ومضادات الأكسدة هي جزيئات تعزز جهاز المناعة عن طريق حماية الخلايا من الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة.

وعندما تتراكم الجذور الحرة أكثر مما، فإنها يمكن أن تعزز حالة تعرف باسم الإجهاد التأكسدي والتي ارتبطت بالعديد من الأمراض المزمنة، وتشير الدراسات إلى أن استهلاك المزيد من فيتامين C يمكن أن يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الدم بنسبة تصل إلى 30 ٪. وهذا يساعد الدفاعات الطبيعية للجسم في مكافحة الالتهاب، والحد من مخاطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.

2- فيتامين سي مفيد لارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يجعلك عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب، وهو السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، وقد أظهرت الدراسات أن فيتامين سي قد يساعد على خفض ضغط الدم، حيث وجدت الدراسات أن تناول مكمل فيتامين C يقلل ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي في البالغين الأصحاء.

وفي حين أن هذه النتائج واعدة، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت الآثار المترتبة على ضغط الدم طويلة الأجل، وعلاوة على ذلك لا ينبغي للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الاعتماد على فيتامين سي وحده للعلاج.

3- فيتامين سي مفيد للحماية من أمراض القلب

مرض القلب هو السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم، وهناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، والمستويات العالية من الكولسترول الضار LDL، والمستويات المنخفضة من الكولسترول الجيد HDL ومستويات الدهون الثلاثية.

وقد يساعد فيتامين سي في تقليل عوامل الخطر هذه، مما قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

4- فيتامين سي يقلل من هجمات النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل المؤلم ويتضمن التهاب المفاصل وخاصةً تلك الموجودة في أصابع القدم الكبيرة، والأشخاص الذين يعانون من النقرس يصابون بتورم وهجمات مفاجئة وشديدة من الألم.

وتظهر أعراض النقرس عندما يكون هناك الكثير من حمض اليوريك في الدم، وحمض اليوريك هو مخلفات ينتجها الجسم، وقد تتبلور وتودع في المفاصل. ومن المثير للاهتمام أن العديد من الدراسات أظهرت أن فيتامين (ج) قد يساعد على تقليل حمض اليوريك في الدم، ونتيجة لذلك، يحمي من هجمات النقرس.

5- فيتامين سي يحسن امتصاص الحديد

يمكن لفيتامين سي تحسين امتصاص الحديد الذي يُمتص بشكل سئ، مثل الحديد من مصادر خالية من اللحوم، وقد يقلل أيضًا من خطر نقص الحديد.

والحديد هو عنصر غذائي مهم يحتوي على مجموعة متنوعة من الوظائف في الجسم، وهو ضروري لعمل خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن تساعد مكملات فيتامين C في تحسين امتصاص الحديد من النظام الغذائي، وتحويل الحديد الذي يمتص بشكل سيء مثل مصادر الحديد النباتية إلى شكل يسهل امتصاصه.

ونتيجة لذلك يساعد فيتامين ج في تقليل خطر الإصابة بفقر الدم بين الأشخاص المعرضين لنقص الحديد، فإذا كنت تعاني من انخفاض مستويات الحديد، فإن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالفيتامين C أو تناول مكملات فيتامين سي قد يساعد في تحسين مستويات الحديد في الدم.

6- فيتامين سي يعزز المناعة

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يتناولون مكملات فيتامين سي هو تعزيز مناعتهم، ويشارك فيتامين (ج) في العديد من أجزاء الجهاز المناعي، مثل:

يساعد فيتامين C في تشجيع إنتاج خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية والبلعمية، والتي تساعد على حماية الجسم من العدوى

يساعد فيتامين سي خلايا الدم البيضاء هذه على العمل بفاعلية أكبر ويحميها من التلف بالجزيئات الضارة مثل الجذور الحرة.

يُعتبر فيتامين سي جزءًا أساسيًا من نظام الدفاع عن الجلد، حيث يمكن أن يعمل كمضاد للأكسدة، ويساعد على تقوية دفاعات البشرة.

وقد أظهرت الدراسات أيضاً أن تناول فيتامين ج قد يُقصر فترة التئام الجروح، والأكثر من ذلك قد تم ربط انخفاض مستويات فيتامين سي بنتائج صحية سيئة.

7- فوائد فيتامين سي لحماية الذاكرة والتفكير

ارتبط انخفاض مستويات فيتامين سي بزيادة خطر اضطرابات الذاكرة واضطرابات التفكير مثل الخرف، في حين تبين أن تناول كميات كبيرة من فيتامين (ج) من الأطعمة والمكملات له تأثير وقائي.

وتُشير الدراسات إلى أن الإجهاد التأكسدي والالتهاب بالقرب من الدماغ والعمود الفقري والأعصاب (المعروفين باسم الجهاز العصبي المركزي) يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بالخرف، وفيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة القوية، وقد تم ربط مستويات منخفضة من هذا الفيتامين إلى ضعف القدرة على التفكير والتذكر.