

، ويترقب الآلاف من الأسر الفقيرة موعد صرف المنحة القطرية الجديدة لاسيما مع اقتراب انتهاء شهر مارس وهذا دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي سنتعرف من خلالها على موعد نشر الرابط لصرف المئة الدولار ، وندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية .

وتواصل اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة صرف المنحة القطرية وصولاً لشهر 4- 2021 ، في إطار الجهود التي تبدلها دولة قطر العربية في تقديم المساعدات والتسهيلات لأهالي القطاع للخروج من وحل الفقر التي ارتفع في السنوات الاخير جراء الحصار الاسرائيلي المستمر منذ عام 2007.

ومنذُ أن وزرعت اللجنة القطرية مساعدتها المالية عام 2018 على المستفيدين من المنحة القطرية ، وتحرص فلسطين اليوم على توفير مقالات تتعلق بـ رابط الصرف الخاص بالمنحة القطرية ، كما هو الحال هنا مع ( رابط الفحص المنحة القطرية 100 دولار الجديد شهر أبريل 2021 ).

موعد صرف المنحة القطرية الجديد شهر 4 -2021 :

ومن المقرر ان تعلن اللجنة القطرية عبر موقعها الالكتروني الرسمي موعد صرف المنحة القطرية الجديد شهر 4- 2021 ، مع بداية شهر أبريل ، علمًا أن اللجنة تصرف مساعدات 100 دولار مع بداية كل شهر منذ عام 2018 .

وحتى صدور هذه المقالة لم تعلن اللجنة القطرية عن موعد صرف المنحة القطرية ، وفي حال حددت موعد الصرف سنقوم بإرفاقه لكم هنا .



وفي 14-2-2021 وزعت اللجنة القطرية 100 دولار على المستفيدين ، في حين ، وأكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية الـ 100 دولار، هي من استلم أقل من 16 مرة دون النظر لعدد أفراد الأسرة ومن استلم 16 مرة ولديه عدد 3 أفراد غير متزوجين.

وفي هذه الدفعة الجديدة قد تلجأ وزارة الشؤون الاجتماعية إلى نفس الإجراءات والشروط السابقة ، دون إضافة أي أسماء ، وهو متروك لهم، لحين إصدار بيان أو تصريح حول ذلك.

رابط الفحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 4-2021

ولمعرفة ذلك ( هنا )