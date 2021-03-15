رابط الفحص صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديد شهر 4- 2021 ، ومع بداية شهر أبريل 2021 زادت عمليات بحث المواطنين المستفيدين من مساعدات المنحة القطرية على الانترنت لفحص اسمائهم بالدفعة الجديدة ، وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم سنتعرف معًا على رابط الفحص الجديد .

ونحرص مع بداية كل شهر نشر رابط الفحص المنحة القطرية 100 دولار الجديد شهر أبريل 2021 ، حتى تستطيع الأسر المستورة من فحص اسمائهم من خلال الربط ، والذي يبلغ عددهم نحو 100 الف مستفيد .

وتأتي مساعدات المنحة القطرية المقدمة من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير القطري د. محمد العمادي ، في إطار مساعدة الاسر الفقيرة التي غلب عليها واقع الحصار الاسرائيلي المستمر منذ عام 2007 ، الذي تسبب بانهيار المنظومة الاقتصادية بالقطاع .

وفي 14-2-2021 وزعت اللجنة القطرية 100 دولار على المستفيدين ، في حين ، وأكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية الـ 100 دولار، هي من استلم أقل من 16 مرة دون النظر لعدد أفراد الأسرة ومن استلم 16 مرة ولديه عدد 3 أفراد غير متزوجين.

وفي هذه الدفعة الجديدة قد تلجأ وزارة الشؤون الاجتماعية إلى نفس الإجراءات والشروط السابقة ، دون إضافة أي أسماء ، وهو متروك لهم، لحين إصدار بيان أو تصريح حول ذلك.

رابط الفحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 4-2021 :

حتى هذه اللحظة لم تعلن اللجنة القطرية رابط الفحص المنحة القطرية 100 دولار شهر أبريل -2021 ، وحال تم نشره سنقوم برفعه لكم هنا .





تفاصيل المنحة القطرية 100 دولار :

الشهر الماضي ، أعلنت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت تفاصيل اسماء المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس 2021 .

وقالت الكحلوت في تصريحات لإذاعة الأقصى اليوم الخميس: "الأسماء التي ستستفيد من المنحة القطرية لهذه الدفعة من استلم أقل من 17 مرة تتالياً، ومن استلم 17 دفعة ولديه 3 أبناء، ولا يوجد أسماء جدد".

وأضافت: "ستصرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة بواقع 100 دولار يوم الأحد القادم وفق إجراءات الوقاية والسلامة عبر أفرع البريد المنتشرة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن التنمية تبذل جهودا كبيرة مع اللجنة القطرية لوضع أسماء جديدة ضمن المنحة القطرية، مبينة أن لدى الوزارة 45 ألف اسم ينتظرون على قوائم الانتظار، لكن هناك لجان عليا تُقرر من هو المستفيد وتنظر للأسر المستفيدة من الأسر الأشد فقرا وحاجة.

وأكدت الكحلوت أن الوزارة تنتظر خلال الدفعة القادمة أن يتم الموافقة ووضع قواعد بيانات جديدة وتغيير قواعد الأسماء وصرف المنحة لأسر جديدة.

ولفتت إلى أن هناك مجموعة من الأسماء غير مستفيدة لا تنطبق عليهم شروط المنحة التي تخضع لمعيار الفقر، قمنا بإضافتهم في عدد من البرامج المتوفرة وسنبذل جهداً كبيراً حتى تتلقى هذه الفئة أكثر استفادة ممكنة.