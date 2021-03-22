اضرار معطرات الجو

تنتشر معطرات الهواء في البيئات الداخلية المبنية، مثل أماكن العمل والمدارس والإسكان والنقل والفنادق والمستشفيات ومرافق الرعاية ومجموعة من المباني الخاصة والعامة. تم تصميم معطرات الجو لإضفاء رائحة على بيئة الهواء أو لإخفاء الروائح، بهدف خلق مساحة داخلية مريحة. ومع ذلك، يمكن أن تنبعث معطرات الهواء وتولد مجموعة من ملوثات الهواء التي يحتمل أن تكون خطرة والتي يمكن أن تضعف جودة الهواء. حتى معطرات الهواء الخضراء والعضوية المزعومة يمكن أن تنبعث منها ملوثات هواء خطيرة.

مكونات معطر الهواء غير معروفة إلى حد كبير ولم يتم الكشف عنها، بسبب الحماية التنظيمية لمكونات المنتجات الاستهلاكية وتركيبات العطور. في الدراسات، تم الكشف عادةً عن أقل من عشرة بالمائة من جميع المكونات المتطايرة على ملصقات معطر الهواء أو أوراق بيانات سلامة المواد. من منظور جودة الهواء الداخلي، تمت الإشارة إلى معطرات الهواء كمصدر أساسي للمركبات العضوية المتطايرة داخل المباني.

ومن منظور صحي، ارتبطت معطرات الجو بآثار ضارة، مثل الصداع النصفي ونوبات الربو وأعراض الغشاء المخاطي وأمراض الرضع وصعوبات التنفس.

يبحث هذا التقرير في مكونات معطرات الجو وكيف تعمل وماهي مخاطرها البيئية والصحية وما هي بدائلها الصحية.

أضرار معطرات الجو

ما هي معطرات الجو؟

معطرات الجو منتجات استهلاكية تنبعث منها رائحة لإضفاء رائحة إلى مكان ما أو لإخفاء الرائحة أو كليهما. تأتي معطرات الهواء في إصدارات عديدة، بما في ذلك البخاخات، والمواد الهلامية، والزيوت، والسوائل، والمواد الصلبة، والمكونات الإضافية، والأقراص المعلقة، والخرز، والمجففات، وموزعات الفتيل، والشموع المعطرة؛ في صور نشطة أو سلبية؛ وبتحرير فوري أو متقطع أو مستمر. تشمل معطرات الجو أيضاً ما يسمى العناية بالهواء ومزيلات الروائح ومنتجات التحكم في الرائحة. بالإضافة إلى الوحدات الخاصة بالموقع أو المنتجات المحمولة، يمكن أن تشتمل معطرات الهواء على أنظمة هواء معطرة، والتي توفر العطر في جميع أنحاء المكان، مثل توصيل موزع العطر بنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

أين تستخدم معطرات الجو؟

تُستخدم معطرات الجو في جميع أنحاء المجتمع، من قبل الأفراد والصناعات والمؤسسات. تشمل البيئات الداخلية النموذجية مع معطرات الجو ما يلي: المباني والمرافق مثل المكاتب والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمسارح والمتاجر والفنادق والنوادي الصحية والمطاعم ودورات المياه؛ وسائط النقل مثل الطائرات والمطارات والسيارات وسيارات الأجرة والحافلات والقطارات والمحطات والقوارب؛ المساكن ومرافق الرعاية، بما في ذلك المنازل والشقق وملاجئ المشردين ومراكز الاحتجاز ورعاية المسنين ومرافق رعاية الأطفال.

ماذا ينبعث من معطرات الجو؟

تنبعث من معطرات الهواء أكثر من 100 مادة كيميائية مختلفة، بما في ذلك المركبات العضوية المتطايرة (التربينات مثل الليمونين، وألفا بينين، وبيتا بينين؛ والتربينويدات مثل لينالول وألفا تربينول؛ والإيثانول، والفورمالديهايد، والبنزين، والتولوين، والزيلين) وشبه – المركبات العضوية المتطايرة (مثل الفثالات).

يمكن أن تتفاعل انبعاثات معطر الهواء أيضاً مع المؤكسدات الداخلية، مثل الأوزون (O3)، وجذور الهيدروكسيل (OH)، وجذور النترات (NO3)، لتوليد مجموعة من منتجات الأكسدة. على سبيل المثال، يمكن للانبعاثات الأولية مثل التربينات أن تتفاعل بسهولة مع الأوزون لتوليد ملوثات ثانوية مثل الفورمالديهايد والأسيتالديهيد وإيثرات الجليكول والجذور الحرة (مثل الهيدروجين وجذور ألكيل بيروكسي) وجزيئات متناهية الصغر. تشمل العوامل التي تؤثر على انبعاثات الملوثات الثانوية تكوين المكونات، وتركيزات المكونات، والكيمياء التفاعلية، واستخدام المنتج.

تمت دراسة الانبعاثات من منتجات معطر الهواء حول العالم. من الدراسات التي فحصت أنواعًا متعددة من معطرات الهواء (على سبيل المثال، البخاخات، المواد الهلامية، المواد الصلبة، الأقراص، الزيوت، الخراطيش، الناشرات، المبخرات، النشطة والسلبية)، تشير النتائج إلى أن جميع أنواع معطرات الهواء لديها القدرة على إصدار تركيزات عالية من المركبات العضوية المتطايرة. من المحتمل أن يكون خليط العطر أكثر تأثيرًا على الانبعاثات من نوع آلية التوصيل. وكانت المركبات العضوية المتطايرة الأكثر شيوعًا المنبعثة ما يلي: الليمونين، لينالول، ميرسين، بيتا بينين، ألفا بينين، ليناليل أسيتات، ديهيدرو ميرسين.

أضرار معطرات الجو

كيف تؤثر انبعاثات معطر الهواء على البيئة الداخلية؟

يمكن أن تساهم معطرات الهواء في ملوثات الهواء الداخلية الخطرة، سواء من خلال الانبعاثات المباشرة أو منتجات التفاعل الثانوية داخل المباني والبيئات الداخلية الأخرى. ويرتبط استخدام معطرات الهواء ارتباطًا وثيقًا بالمستويات الداخلية العالية من التربينات والبنزين والتولوين وإيثيل بنزين وإجمالي المركبات العضوية المتطايرة.

في دراسة ملحوظة لتأثيرات معطرات الجو المختلفة على جودة الهواء الداخلي، وجدت أن استخدام معطر الهواء أدى إلى تركيزات عالية من المذيبات ومركبات العطور في بيئة الغرفة. وبالتالي، بالإضافة إلى التركيزات العالية للمواد ذات الرائحة، يمكن أن تصدر معطرات الجو تركيزات أعلى من المذيبات عديمة الرائحة، والتي قد يصعب على الناس اكتشافها.

يمكن للانبعاثات من معطرات الهواء المستخدمة في الداخل أن تنتقل أيضاً إلى الخارج، وتؤثر على جودة الهواء الخارجي، وتسهم في الضباب الدخاني الكيميائي الضوئي. على سبيل المثال، في كاليفورنيا في عام 1997، أطلقت معطرات الجو ما يقدر بـ 7.5 طن من المركبات العضوية المتطايرة، ما يترجم إلى 230 ملغ في اليوم لكل شخص من انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة.

كيف تؤثر انبعاثات معطر الهواء على صحة الإنسان؟

يمكن أن تسهم معطرات الجو في تعرض الإنسان لملوثات الهواء الأولية والثانوية. ارتبط التعرض لمعطر الهواء، حتى عند المستويات المنخفضة، بمجموعة من الآثار الصحية الضارة، والتي تشمل الصداع النصفي، ونوبات الربو، وصعوبات التنفس، وصعوبات التنفس، وأعراض الغشاء المخاطي، والتهاب الجلد، وإسهال الرضع وآلام الأذن، والمشاكل العصبية، والرجفان البطيني.

بحثت الدراسات السكانية الحديثة في انتشار وأنواع الآثار الصحية المرتبطة بمُعطرات الجو. وفي دراسة استقصائية لسكان الولايات المتحدة، في عينة تمثيلية على المستوى الوطني، أبلغ 20.4% من السكان عن مشاكل صحية عند تعرضهم لمعطرات الجو ومزيلات الروائح. تشمل الآثار الصحية المحددة ما يلي: 9.5% يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، 7.6% أعراض مخاطية، 7.2% صداع نصفي، 5.7% مشاكل جلدية، 4.7% نوبات ربو، 3.2% مشاكل عصبية، 2.7% مشاكل معرفية، 2.7% مشاكل هضمية، 2.6% مشاكل القلب والأوعية الدموية، 2.4% مشاكل في الجهاز العضلي الهيكلي، 1.8% من أجهزة المناعة و 0.7% مشاكل صحية أخرى.

وبالمثل، في دراسة استقصائية للسكان الأستراليين، يعاني 16.4% من السكان من مشاكل صحية عند تعرضهم لمعطرات الجو ومزيلات الروائح. تشمل الآثار الصحية المحددة ما يلي: 9.1%، مشاكل تنفسية، 6.2% أعراض مخاطية، 4.2% صداع نصفي، 4.8% مشاكل جلدية، 4.5% نوبات ربو، 2.2% مشاكل عصبية، 1.9% مشاكل معرفية، 1.5% مشاكل هضمية، 1.9% مشاكل القلب والأوعية الدموية، 1.6% مشاكل في الجهاز العضلي الهيكلي، 1.8% مشاكل في الجهاز المناعي، و0.5% أخرى.

بالإضافة إلى الدراسات القائمة على السكان، ارتبطت مواد كيميائية معينة لمعطر الهواء (المركبات العضوية المتطايرة مثل الأسيتالديهيد والمركبات العضوية المتطايرة مثل الفثالات والجزيئات فائقة الدقة) المنبعثة من معطرات الهواء بآثار ضارة على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والتناسلية والمناعة والغدد الصماء ومع السرطان. على سبيل المثال، الأسيتالديهيد، الذي يمكن أن يكون انبعاثًا أوليًا وثانويًا من معطرات الهواء، يرتبط بمخاطر حادة ومزمنة على الجهاز التنفسي، ويصنف على أنه ملوث هواء خطير مسرطن.

هل تكشف معطرات الجو عن مكوناتها؟

لا يُطلب من شركات معطرات الهواء الكشف عن جميع المكونات، وعادةً لا تفعل ذلك. على سبيل المثال، عند مقارنة المواد المعلنة وغير المصرح بها لستة منتجات معطر جو، تم العثور على نسب عالية من عدد المواد غير المصرح بها (أكبر من 90%) ونسباً عالية من تركيزات المواد غير المصرح بها (أكبر من 75%)، بالنسبة إلى العدد الإجمالي والتركيز الكلي للمواد المصرح عنها وغير المصرح بها.

وجد تحليل المركبات العضوية المتطايرة من معطرات الجو الشائعة، بما في ذلك تلك التي تسمى الخضراء والعضوية، أقل من 10% من المكونات المتطايرة التي تم الكشف عنها على ملصق المنتج، أو ورقة بيانات سلامة المواد، أو في أي مكان آخر للجمهور. المكونات المدرجة عادة ما تكون عامة أو محايدة، مثل "العطر" أو "الزيوت الأساسية" أو "الماء" أو "العطور العضوية" أو "مكونات مراقبة الجودة". جميع معطرات الجو التي تم اختبارها (مثل البخاخات والمواد الهلامية والمواد الصلبة والأقراص والزيوت) تحتوي على المواد الكيميائية المنبعثة المصنفة على أنها سامة أو خطرة بموجب القوانين الفيدرالية الأمريكية. ومع ذلك، تم إدراج أقل من 1% من هذه المواد الكيميائية الخطرة المحتملة في أي ملصق منتج أو ورقة بيانات سلامة المواد.

يعتبر عدم الإفصاح عن المواد الكيميائية لمعطر الهواء أمراً قانونياً. وفقاً لمراجعة التشريعات الفيدرالية ذات الصلة، لا يوجد قانون في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أستراليا أو أي دولة أخرى يتطلب الكشف عن جميع المكونات في معطرات الجو. علاوةً على ذلك، لا يوجد قانون في أي بلد يتطلب الكشف عن جميع المكونات في "عطر" المنتج، والذي عادة ما يكون خليطاً من عدة عشرات إلى عدة مئات من المواد الكيميائية.

ما هي الحلول أو البدائل الممكنة؟

الهدف من معطرات الهواء هو توفير بيئة داخلية مريحة أو لإخفاء مشكلة جودة الهواء. يعتبر استخدام غالبية السكان في العديد من البلدان لمعطرات الجو مؤشراً على شعبيتها وتأثيراتها المرغوبة. ومع ذلك، يمكن أن يأتي استخدام معطرات الجو بآثار ومخاطر غير مقصودة على البيئة الداخلية وصحة الإنسان.

إذا كانت البيئة الداخلية بها روائح غير مرغوب فيها، فإن إزالة المصدر أو معالجة السبب أو زيادة التهوية (مثل فتح نافذة أو استخدام مروحة العادم) قد يساعد في القضاء على مصدر الروائح، ولكن دون استخدام معطر جو لإخفاء الرائحة. ومع ذلك، قد لا يكون الاستمرار في استخدام معطرات الجو مع زيادة التهوية الميكانيكية لتقليل مستويات الملوثات هو الأمثل، حيث يمكن أن تنتشر انبعاثات معطر الهواء إلى أجزاء أخرى من المبنى أو في الهواء الطلق، إلى جانب إمكانية استخدام وتكاليف أعلى للطاقة.

الحل الأفضل هو صنع معطر الجو الطبيعي الخاص بك. يعد صنع معطر جو مخصص وطبيعي أمراً سهلاً وغير مكلف. ستحتاج إلى شراء زجاجة رذاذ ماء صغيرة ورائحتك المفضلة من الزيوت الأساسية العضوية. تشمل الزيوت العطرية الشائعة للمنزل البرتقال، والتنوب الأزرق، والليمون، والخزامى، ولكن اختر الرائحة التي تروق لك أكثر من غيرها للموسم الحالي. امزج بضع قطرات من الزيت العطري في زجاجة رذاذ مملوءة بالماء، ورشها حول منزلك كلما احتجت إلى رائحة عطرية.