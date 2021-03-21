موعد صرف المنحة القطرية الجديد شهر 4 -2021 ، ولقد سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية بشأن موعد صرف مساعدات المنحة القطرية وآلية توزيعها في قطاع غزة، ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي ستجيب عن استفسارات آلاف الأسر الفقيرة التي تنتظر موعد الصرف مع بداية شهر أبريل الجديد ، ولمعرفة ذلك تابع معنا حتى النهاية .

هذه المقالة لاقت اهتمامًا كبيرًا من المستفيدين من المنحة القطرية 2021 ، بشأن موعد صرف أمول المنحة القطرية ، من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير محمد العمادي وهي عبارة عن 100 دولار لكل عائلة .

موعد صرف المنحة القطرية الجديد شهر 4 -2021 :

ومن المقرر ان تعلن اللجنة القطرية عبر موقعها الالكتروني الرسمي موعد صرف المنحة القطرية الجديد شهر 4- 2021 ، مع بداية شهر أبريل ، علمًا أن اللجنة تصرف مساعدات 100 دولار مع بداية كل شهر منذ عام 2018 .



وحتى صدور هذه المقالة لم تعلن اللجنة القطرية عن موعد صرف المنحة القطرية ، وفي حال حددت موعد الصرف سنقوم بإرفاقه لكم هنا .

وتأتي مساعدات المنحة القطرية المقدمة من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير القطري د. محمد العمادي ، في إطار مساعدة الاسر الفقيرة التي غلب عليها واقع الحصار الاسرائيلي المستمر منذ عام 2007 ، الذي تسبب بانهيار المنظومة الاقتصادية بالقطاع .

وفي 14-2-2021 وزعت اللجنة القطرية 100 دولار على المستفيدين ، في حين ، وأكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية الـ 100 دولار، هي من استلم أقل من 16 مرة دون النظر لعدد أفراد الأسرة ومن استلم 16 مرة ولديه عدد 3 أفراد غير متزوجين.

وفي هذه الدفعة الجديدة قد تلجأ وزارة الشؤون الاجتماعية إلى نفس الإجراءات والشروط السابقة ، دون إضافة أي أسماء ، وهو متروك لهم، لحين إصدار بيان أو تصريح حول ذلك.

رابط الفحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 4-2021

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