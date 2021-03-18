دراسة تكشف خطر تناول جرعات كبيرة من فيتامين د على صحة الجسم

قال أستاذ الكلى في مستشفى وجامعة تورنتو الدكتور “بورن أوغست” أنه على الرغم من توفر العلاج الكافي لحالات تسمم فيتامين د، إلا أن استخدامه بجرعات كبيرة او بدون استشارة الطبيب يؤثر بشكل سلبى على المريض ويصيبه بعدة أمراض أخرى مثل الإصابة بالفشل الكلوي.

وفى ذات السياق أكد على أن الجرعة التي يمكن استخدامها هي 400 إلى 1000 وحدة من الفيتامين و 800 إلى 2000 وحدة للبالغين الذين يعانون من هشاشة العظام وأيضا كبار السن. ومن جانبه تم اجراء إحدى الدراسات على شخص عمره 54 عاما تعرض لحمام شمس تم اكتشاف وجود خلل وظيفي او تليف في الكبد، وأكدت الدراسة أن السبب يرجع إلى تناول جرعات عالية من فيتامين د.

والجدير بالذكر أن تم عرض الحالة على أحد الاطباء المتخصصين في أمراض الكلى وتم اكتشاف أن المريض تناول كمية كبيرة من فيتامين د بناءا على وصف طبيب المخ والأعصاب له والذى أكد له تناول جرعة من 8000 إلى 12000 وحدة من الفيتامين. وقد استمر المريض على العلاج لمدة عامين ونصف على الرغم من أنه لم يعانى من مشاكل في العظام أو نقص فيتامين د، مما أثر ذلك عليه بشكل سلبى وتم اصابته بتليف في الكبد.

وجديرا بالذكر أن جرعات الأدوية لا يمكن استخدامها او تناولها بدون علم او استشارة الطبيب على الإطلاق،

كما لا ينصح بكثرة استخدامها لسنوات طويلة لأنها تؤثر على عدة وظائف في الجسم ولا يدرك المريض ذلك إلا بعد فوات الأوان وتظهر عليه أعراض المرض.

وقد أكدت الدراسة السابقة مدى صحة الحديث عن عدم استخدام جرعات زائدة من أي علاج لعدم الإصابة بأي مرض أخر على المدى البعيد مثل الإصابة بالفشل الكلوي نتيجة استخدام جرعات عالية من فيتامين د.