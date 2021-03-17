مصدر لفلسطين اليوم : انتهاء جلسات الحوار الوطني في القاهرة

أكد موفد وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية بالعاصمة المصرية القاهرة انتهاء الجلسة الثانية من الحوار الوطني اليوم الاربعاء 17-3-2021 بالاتفاق على عدد من الملفات الخاصة بإجراء الانتخابات.

وأوضح موفدنا أن بعض الفصائل طرحت فكرة القائمة الوطنية المشتركة تضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية التي ترغب في المشاركة بالانتخابات التشريعية ضمن قائمة واحدة.

يُشار إلى ان جلسة الحوار الوطني الثانية في العاصمة المصرية القاهرة بين الفصائل الفلسطينية انطلقت منذ صباح اليوم الاربعاء لمناقشة العديد من الملفات الهامة للقضية الفلسطينية.

ووفقًا لمصادر خاصة فإن الجلسة الثانية ستناقش ملف منظمة التحرير الفلسطينية اضافة إلى ملف انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وكانت الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار الوطني في القاهرة وقعت أمس الثلاثاء على ميثاق شرف لخوض انتخابات المجلس التشريعي المقبلة، مع الإشارة إلى أن حركة الجهاد الإسلامي المشاركة في الحوارات لم توقع على الميثاق لأنها أعلنت رسميا عدم خوضها الانتخابات التشريعية.

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