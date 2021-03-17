صورة: نص البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

اكدت الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار الوطني في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاربعاء 17-3-2021 على وحدة الأرض الفلسطينية قانونياً وسياسياً، وعلى ضرورة أن تجري الانتخابات القادمة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والتصدي لأي اجراءات قد تعيق اجراءها خاصة في القدس.

واعتبر البيان الختامي للحوار الوطني الثاني في القاهرة مؤتمر الأمناء العامين في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه.

وشدد المشاركون في الحوار الوطني على استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقاً لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير.

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

16-17 مارس 2021

برعاية مصرية كريمة وبمباركة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واستكمالاً للجهور المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام، عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 16 -17 مارس 2021 اجتماعاً في القاهرة بمشاركة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

1- ناقش المجتمعون بمسؤولية عالية القضايا الوطنية كافة، والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني استناداً للمرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير 2021 وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالتها للجهات المختصة.

2- استمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الاعداد للانتخابات التشريعية والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.

3- كما قدمت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني تقريراً تفصيلياً حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، حيث ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وعدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية.

4- اعتبار مؤتمر الأمناء العامين في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه.

5- أكد المجتمعون على وحدة الأرض الفلسطينية قانونياً وسياسياً، وعلى ضرورة أن تجري الانتخابات القادمة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والتصدي لأي اجراءات قد تعيق اجراءها خاصة في القدس.

6- أكد المشاركون على استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقاً لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير.

7- وقعت الفصائل المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية على ميثاق شرف، أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن في اختيار من يمثله مع الالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية.

8- توجه المشاركون في الاجتماعات بالتحية والتقدير والإعزاز لشهداء الشعب الفلسطيني والأسرى والأسيرات البواسل، مؤكدين على حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، كما عبر المجتمعون عن تقديرهم لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الفلسطيني وعلى الجهود التي تبذلها مصر في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.



