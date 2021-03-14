رابط تحديث بيانات منحة العمالة غير النظامية 1442-2021 بالرقم الوطني وبطاقة الهوية

رابط تحديث بيانات منحة العمالة غير النظامية 1442-2021 ، إذ أعلنت وزارة القوى العاملة في الجمهورية العربية المصرية ، عبر موقعها الالكتروني الرسمي ، أنها بصدد تحديث بيانات منحة العمالة ، وبعد هذا الاعلان اليوم سجلت محركات البحث على الانترنت عمليات واسعة من المستفيدين من المنحة المالية بخصوص هذا الامر ، تابع معنا حتى النهاية .

وبعد قراءة هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم حول تحديث بيانات منحة العاملة غير النظامية بالرقم الوطني أو بطاقة الهوية ، يمكن لجميع المستفيدين من تحديث بياناتهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية إلكترونياً للحصول على 500 جنيه ، وهذه القيمة قد حددتها الحكومة المصرية.

وفتحت وزارة القوى العاملة المصرية باب التحديثات للمواطنين تمهيدًا لدفع جديد لهم قبل بداية شهر رمضان المبارك 2021 ، فيما تكون عملية الصرف إلكترونيا لمنع تفشي فيروس كورونا .

ويمكن للمستفيدين تحديث بيانات منحة العمالة غير النظامية من خلال استخدام الرقم الوطني أو بطاقة الهوية الخاصة بالمواطن دون الحاجة إلى أي تفاصيل أو معلومات إضافية عنها.

موعد صرف المنحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة :

ومن المقرر أن تصرف وزارة القوى العمالة المنحة يوم الاحد الموافق السابع من مارس الحالي، ويتم إرسال رسالة عبر الجوال لجميع المستفيدين بمكان صرف المنحة وموعد الحصول عليها ، وسيتم صرف المنحة عبر مكاتب البريد التي تتواجد في مختلف المحافظات ومن خلال ماكينات الصرف الآلي وعبر فروع فودافون كاش .

الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أوصى في بيان لها، ان يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة ثلاث أشهر أخرى للأشخاص المتضررين من جائحة كورونا.



وتعاني مصر من تفشي فيروس كورونا بصورة كبيرة في جميع المحافظات ، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات وضوابط صحية ووقائية للحد من انتشار الوباء ، منها الحظر الجزئي والكامل ، ما خلف تداعيات اقتصادية مزرية خاصة على العمال.

رابط موقع وزارة القوى العمالة المصرية :

إليك موقع وزارة القوى العمالة الالكتروني https://www.manpower.gov.eg)/)

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة :

أولاً: الخطوة الأولى يترتب الدخول عبر موقع وزارة القوى العمالة المرفق في الاعلى.

ثانيًا: وبعدها ، ثم اضغط على خانة منحة العمالة الغير منتظمة ، ولاستكمال الخطوات ( اضغط هنا )