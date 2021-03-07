الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة الدفعة السادسة

إليك رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة شهر مارس 2021 في مصر ، ولقد سجل مواقع الانترنت خاصة جوجل الشهير عمليات بحث عالية على رابط الاستعلام عن منحة العمالة عبر موقع وزارة القوى العاملة وذلك للاستعلام عن الدفعة السادسة من جميع الأشخاص المستفيدين، وننوه أنه عبر الموقع يتم معرفة اذا كان هذا الشخص يستحق استلام المنحة أم لا ، لذلك تابع معنا حتى النهاية .

وبعد تسجيل عمليات بحث عالية على رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة شهر مارس 2021 ، لقد قمنا بتخصيص هذه المقالة للتعرف على خطوات التسجيل في المنحة العمالة .

الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أوصى في بيان لها، ان يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة ثلاث أشهر أخرى للأشخاص المتضررين من جائحة كورونا.

وتعاني مصر من تفشي فيروس كورونا بصورة كبيرة في جميع المحافظات ، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات وضوابط صحية ووقائية للحد من انتشار الوباء ، منها الحظر الجزئي والكامل ، ما خلف تداعيات اقتصادية مزرية خاصة على العمال.

من جهته، أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية ، انها تصرف الدفعة السادسة منحة العمالة غير منتظمة .خلال هذا الشهر الحالي :

موعد صرف المنحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة :

ومن المقرر أن تصرف وزارة القوى العمالة المنحة يوم الاحد الموافق السابع من مارس الحالي، ويتم إرسال رسالة عبر الجوال لجميع المستفيدين بمكان صرف المنحة وموعد الحصول عليها ، وسيتم صرف المنحة عبر مكاتب البريد التي تتواجد في مختلف المحافظات ومن خلال ماكينات الصرف الآلي وعبر فروع فودافون كاش .

إليك خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة :

أولاً: الخطوة الأولى يترتب الدخول عبر موقع وزارة القوى العمالة https://www.manpower.gov.eg)/)

ثانيًا: وبعدها ، ثم اضغط على خانة منحة العمالة الغير منتظمة.

ثالثًا: ثم ، اكتب الرقم القومي الخاص بالشخص المستفيد من المنحة .

رابعًا: في الخطوة الرابعة ، قم بإدخال الاسم الشخصي رباعيا.

خامسًا: وفي الخطوة الأخيرة ، قم باختيار اسم المحافظة التابع لها، ثم اضغط على كلمة استعلام.