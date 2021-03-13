شروط التقديم في وظائف وزارة الحج والعمرة 1442-2021 السعودية

شروط التقديم في وظائف وزارة الحج والعمرة 1442-2021 في المملكة العربية السعودية ، وعلى محركات الانترنت زادت عمليات بحث المواطنين داخل المملكة عن شروط التقديم لوظائف وزارة الحج والعمرة ، بعدما أعلنت الاخيرة عن 44 وظيفة شاغرة ، وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم سنتعرف معًا عن الشروط ورابط التقديم لها .

إضافةً إلى هذا العنوان حول شروط التقديم في وظائف وزارة الحج والعمرة 1442-2021 ، قمنا برفع مسميات الوظائف الشاغرة ويمكن التقديم لها عبر تطيق جدارة الالكتروني ، وهنا رفعنا لكم رابط التطبيق .

ومن المقرر استقبال طلبات الحصول على الوظائف المعروضة بوزارة الحج والعمرة لذوي المؤهلات الأكاديمية المطلوبة هذه الفترة .

وعند التقديم لطلبات الوظائف الادارية، أشارت الوزارة في بيان لها، انه يتم التحقق من البيانات وفي حالة حدوث خطأ في البيانات يتم تقديم اعتراض.

شروط التقديم لوظائف الحج والعمرة 1442 :

أولاً: ويتعلق الشرط الاول ، أنه يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

ثانيًا: والشرط الثاني، أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

ثالثًا: والثالث، انه يشترط أن يكون سبق له اختبار القدرة المعرفية (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

رابعًا: ورابع شرط، أن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد الطلب نهائياً.

خامسًا: ان المتقدمين الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية.

سادسًا: والشروط الاخير، أنه يشترط لشغل وظائف المراقبين اتقان اللغات التالية (التركية، الملايوية، الأردية، الأوزبكية، الفارسية، الصينية).





طريقة التقديم للوظائف ورابط برامج جدارة :

وأعلنت وزارة الحج والعمرة 1442 ان موعد التقديم للوظائف يبدأ من يوم الأربعاء القادم 1442/8/4هـ من خلال نظام جدارة على الرابط: http://bit.ly/328tsbY

وأوضحت أن التقديم للوظائف يستمر حتى الثلاثاء الموافق 1442/8/10هـ .

المراتب وأعداد الوظائف في وزارة الحج والمعمرة :

أولاً: المرتبة الرابعة (عدد 3 وظائف)

ثانيًا: المرتبة السادسة (عدد 19 وظائف)

ثالثًا: المرتبة السابعة (عدد 3 وظائف)

رابعًا: المرتبة الثامنة (عدد 18 وظيفة)

خامسًا: المرتبة التاسعة (وظيفة واحدة)

مسميات وتفاصيل الوظائف التابعة لوزارة الحج والعمرة 1442 :

ولمعرفة مسميات وتفاصيل الوظائف التابعة لوزارة الحج والعمرة 1442، قم بالضغط ( هنا )