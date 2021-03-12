رابط التقديم لوظائف وزارة الحج والعمرة 1442 - 2021 في السعودية

رابط التقديم في وظائف وزارة الحج والعمرة 1442 في المملكة العربية السعودية ، إذ أعلنت وزار الحج حديثًا على 44 وظائف الشاغرة داخل المملكة ، عبر تطبيق جدارة الالكتروني ، وهو ما دفع المواطنين السعوديون إلى البحث على محركات الانترنت حول طبيعة الوظائف وشروط الالتحاق ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم حول هذا الموضوع سنتعرف معًا عن مسميات الوظائف والشروط ، تابع معنا .

وعرضت وزارة الحج والعمرة السعودية 1442 عن 44 وظيفة عبر برنامج جدارة ، ومن خلاله يتم التقديم لتلك الوظائف المعروضة 2021 ومن المقرر استقبال طلبات الحصول على 1442 وظيفة بوزارة الحج والعمرة لذوي المؤهلات الأكاديمية المطلوبة هذه الفترة .

وسيقوم المستهدف بالإعلان عن التطبيق الالكتروني في التاريخ المحدد بالوظائف الادارية للرجال والنساء عبر موقع الوزارة. الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، حيث يتم التحقق من البيانات وفي حالة حدوث خطأ في البيانات يتم تقديم اعتراض.

طريقة التقديم للوظائف ورابط برامج جدارة :

وأعلنت وزارة الحج والعمرة 1442 ان موعد التقديم للوظائف يبدأ من يوم الأربعاء القادم 1442/8/4هـ من خلال نظام جدارة على الرابط: http://bit.ly/328tsbY

وأوضحت أن التقديم للوظائف يستمر حتى الثلاثاء الموافق 1442/8/10هـ .

المراتب وأعداد الوظائف في وزارة الحج والمعمرة :

أولاً: المرتبة الرابعة (عدد 3 وظائف)

ثانيًا: المرتبة السادسة (عدد 19 وظائف)

ثالثًا: المرتبة السابعة (عدد 3 وظائف)

رابعًا: المرتبة الثامنة (عدد 18 وظيفة)

خامسًا: المرتبة التاسعة (وظيفة واحدة)

مسميات وتفاصيل الوظائف التابعة لوزارة الحج والعمرة 1442 :

- مراقب (عدد 3 - المرتبة الرابعة)

- مراقب حج وعمرة (عدد 4 - المرتبة السادسة)

- مراقب خدمات (عدد 3 - المرتبة السادسة)

- مأمور علاقات عامة (عدد 2 - المرتبة السادسة)

- محامي مساعد (عدد 2 - المرتبة السادسة)

- باحث مشاريع مساعد (عدد 1 - المرتبة السادسة)

- باحث تطوير إداري مساعد (عدد 1 - المرتبة السادسة)

- باحث تطوير موارد بشرية (عدد 1 - المرتبة السادسة)

- باحث توظيف مساعد (عدد 1 - المرتبة السادسة)

- باحث تدريب وابتعاث مساعد (عدد 1 - المرتبة السادسة)

- باحث تنظيم مساعد (عدد 1 - المرتبة السادسة)

- باحث مكتبات مساعد (عدد 1 - المرتبة السادسة)

- مصمم جرافيكس (عدد 1 - المرتبة السادسة)

- محلل نظم (عدد 1 - المرتبة السابعة)

- مراقب إنشاءات (عدد 1 - المرتبة السابعة)

- باحث أمن وسلامة (عدد 1 - المرتبة السابعة)

- محلل نظم أول (عدد 4 - المرتبة الثامنة)

- باحث تطوير إداري (عدد 3 - المرتبة الثامنة)

- أخصائي تقنية معلومات (عدد 2 - المرتبة الثامنة)

- مطور برامج أول (عدد 1 - المرتبة الثامنة)

- أخصائي علاقات عامة (عدد 1 - المرتبة الثامنة)

- باحث قضايا (عدد 1 - المرتبة الثامنة)

- باحث تخطيط (عدد 1 - المرتبة الثامنة)

- باحث إعلامي (عدد 1 - المرتبة الثامنة)

- مهندس معماري (عدد 1 - المرتبة الثامنة)

- باحث تدريب وابتعاث (عدد 1 - المرتبة الثامنة)

- أخصائي تخطيط (عدد 1 - المرتبة التاسعة)

شروط التقديم لوظائف الحج والعمرة 1442 :

أولاً: ويتعلق الشرط الاول ، أنه يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

ثانيًا: والشرط الثاني، أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

ثالثًا: والثالث، انه يشترط أن يكون سبق له اختبار القدرة المعرفية (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

رابعًا: ورابع شرط، أن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد الطلب نهائياً.

خامسًا: ان المتقدمين الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية.

سادسًا: والشروط الاخير، أنه يشترط لشغل وظائف المراقبين اتقان اللغات التالية (التركية، الملايوية، الأردية، الأوزبكية، الفارسية، الصينية).