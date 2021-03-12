أسماء لجان الملتقى الوطني الديمقراطي الذي يقوده القدوة

أصدر الملتقى الوطني الديمقراطي برئاسة د. ناصر القدوة، اليوم الجمعة، بيانًا أعلن من خلاله عن تشكيل لجانه المتخصصة، وكشف عن اسمائها.

أمس، أعلنت اللجنة المركزية لـ"فتح" فصل د. ناصر القدوة، بعدما أمهلته 24 ساعة، للتراجع عن مواقفه في خوض الانتخابات التشريعية بقائمة مستقلة.

إليك اسماء لجان الملتقى الوطني الديمقراطي :

أولاً: مجموعة الإدارة والمالية

رندة الطاهر، ريم عبوشي، معن حمايل، مهند الحسيني، أحمد الحسيني، حيدر آل رضوان، هيثم آل رضوان، د. عائشة الرفاعي، بهاء جودة، عطا الله حمايل، كنعان الصوراني، نيبال أبو هلال.

ثانيًا: مجموعة الترشيح

د. ليلي فيضي، خالد الأزرق، عامر القواسمي، أكرم العايدي، محمود مرار، عبد الله نجاجرة، رامي الدمنهوري، باسم التميمي، د. خيري زبن، د. باسم السرخي.

ثالثًا: مجموعة البرنامج

د. ناصر القدوة، عبير الوحيدي، شعوان جبارين، سمير حليلة، فيحاء عبد الهادي، منصور طهبوب، هاني المصري، أرنان بشير، د. نهى العايدي، د. متري الراهب، راضي الجراعي.

رابعًا: المجموعة القانونية

الأساتذة: عزت الراميني، أسامة الكيلاني، فاتح حمارشة، رائد عصفور، جبريل العمري

خامسًا: مجموعة الاتصال

د. ناصر القدوة، عبير الوحيدي، نور عودة، تامي رفيدي، عبد الفتاح حمايل، هاني المصري، د. نبيل قسيس، شعوان جبارين، د. فيصل أبو شهلا، د. سمير النمورة، أسامة الفرا، عبد القادر الحسيني، أ. فاطمة عاشور، سعيد الأغا، ربى مسروجي، خالد فقوسة، عاطف عواودة.

سادسًا: مجموعة الإعلام

معتصم الجعبري، عبد الرحمن الكيلاني، فارس صقر، نبهان خريشة، أحمد عقل، سعد عبد الهادي.