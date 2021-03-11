رسمياً.. مركزية فتح تفصل ناصر القدوة من عضويتها

أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الخميس، عن قرارها فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8-3-2021، والذي نص على فصله.

ومنح القرار الصادر في الجلسة السابقة للجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها.

وأضافت مركزية فتح في بيان، اليوم الخميس، بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الاخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه.



