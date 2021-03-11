شروط فتح حساب ثاني في بنك الراجحي 2021 في السعودية والرابط

شروط فتح حساب ثاني في بنك الراجحي 2021 في المملكة العربية السعودية ، ورصد موقع فلسطين اليوم عمليات بحث عالية فيما يتعلق بشروط فتح حساب ثاني ، ونتيجة لذلك قمنا بكتابة هذه المقالة الرائعة ، التي ستجاوب على هذه التساؤلات ، علمًا أن مصرف الراجحي يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات للعملاء للسعوديين والمقيمين في المملكة ، ولمعرفة كل ما يتعلق بذلك ندعوك إلى متابعة المقالة حتى النهاية .

هذه المقالة التي كتبت تحت عنوان شروط فتح حساب ثاني في بنك الراجحي 2021 في السعودية ، لاقت استقبالاً كبيرًا من المواطنين التي يسألون عن شرط فتح الحساب في مصرف الراجحي ، واما عن اهداف الخدمات والمميزات ، فتعد تلك الاهداف التي يقدمها البنك هو إرضاء العملاء والتسهيل عليهم وتقديم ما يتناسب مع الجميع ومع الكثير من الفئات المشتركة في المصرف الراجحي وخاصة في ظل الظروف الحالية وانتشار الوباء العالمي.

ونستكمل معكم أيضًا حول خدمات بنك الراجحي ، أنه يقدم مجموعة شروط فتح حساب ثاني في مصرف الراجحي لمن يملك حسابًا أساسيًا في المصرف ويرغب في فتح حساب آخر ، وللتعرف عليها تابع معنا .

شروط فتح حساب ثاني في بنك الراجحي السعودي :

أولاً: الشرط الاول لفتح حساب ثاني في بنك الراجحي ، يجب أن يكون المتقدم مسجل في منصة أبشر الحكومية الإلكترونية

ثانيًا: رقم الجوال الخاص به صادر من أحد مزودي الخدمة في المملكة العربية السعودية

ثالثًا: الهوية الوطنية للمتقدم سارية وفعالة

رابعًا: كتابة البريد الإلكتروني وكذلك البريد الوطني بشكل صحيح عند عملية التسجيل

خامسًا: عمر المتقدم الراغب في فتح حساب جاري في مصرف الراجحي لا يقل عن 15 سنة

رابط الدخول على حساب ثاني في بنك الراجحي :

(https://eservice.alrajhibank.com.sa/AOW/ar/Wizard/Index )

خطوات فتح حساب ثاني في بنك الراجحي :

أولاً: الخطوة الاولى، عليك أن تفتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب بنك الراجحي

ثانيًا: وبعدها، التوجه لأيقونة فتح حساب، ويليها النقر على زر فتح حساب جاري

ثالثًا: وبشكل تلقائي يتم التوجه لصفحة الحساب الثاني بمصرف الراجحي

رابعًا: وفي الخطوة الرابعة، يترتب عليك ان يتم اتباع جميع التعليمات والخطوات الموضحة من قبل البنك وقراءة الشروط المحددة والموافقة عليها

خامسًا: وبعدما : التوجه لتسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة من الموقع مثل البريد الإلكتروني ونوع الهوية ورقمها، وتسجيل القيمة القصوى المراد صرفها بشكل شهري

سادسًا: وبعد الانتهاء من تسجيل المعلومات المطلوبة يتم الضغط على تبويب التالي، ليقدم طلب فتح حساب ثاني .