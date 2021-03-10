فوائد تناول الفلفل الأسود الصحية

تستخدم السيدات الفلفل الأسمر في معظم الأطباق باعتباره من البهارات التي تعطي نكهةً خاصة للطعام، إلى جانب ذلك يُعد هذا الصنف من أكثر البهارات الصحية على صحة الانسان.

وللفلفل الأسمر، فوائد صحية عدة، تبدأ من الوقاية من السرطان، وتحسن عملية الهضم، إضافة إلى أنه مضاد للبكتيريا وغيره من الفوائد التي نتعرف عليها في هذه المقالة.

فوائد الفلفل الأسود الصحية :

أولاً: تحسين عملية الهضم :

ويساعد الفلفل الأسمر على تحسين أداء الجهاز الهضمي، إذ يحفز من زيادة إنتاج حمض الهيدروكلوريك.

ويعمل على تحسين عملية الهضم، ويقلل وقت انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء، كما أنه يقي من الإصابة بالغازات والحموضة والامساك، فيما يعتبر الفلفل الأسمر، أحد أحماض المعدة.





ثانيًا: الوقاية من أمراض السرطان :

ومن الفوائد التي يتمتع بها الفلفل الأسود، أنه يقي من الأورام السرطانية، في حين، يعد مزيج الفلفل الأسود والكركم من أقوي مضادات السرطان.

وأثبتت الدراسات العلمية، أن استخدامهما معا في الوجبات اليومية يساعد في القضاء علي خلايا سرطان الثدي.

ثالثًا: امتصاص العناصر الغذائية :

ويحتوي هذا الصنف من البهارات على مواد تساعد علي امتصاص العناصر الغذائية كالسلينيوم و فيتامين B و البيتاكاروتين.

رابعًا: الإقلاع عن التدخين :

حديثًا: أثبتت الدراسات الحديثة ان استخدام الفلفل الأسود يقلل من احتياج المدخن للنيكوتين .

خامسًا: مضاد للبكتيريا :

ويعمل على تدمير أنواع عديدة من البكتيريا الضارة الموجودة في المعدة و الحلق

سادسًا: الوقاية من تسوس الأسنان :

ومن فوائده أنه يقلل من ألم الاسنان، ويساعد أيضًا في الوقاية من تسوس الأسنان.

إليك مكونات الفلفل الأسود :

194 ملي جرام ماغنسيوم

21 ملي جرام فيتامين c

4.5ملي جرام فيتامين e

16 ملي جرام فيتامين K

255 سعر حراري

10 جرام بروتين

26 جرام الياف

44 ملي جرام صوديوم

1259 ملي جرام بوتاسيوم

437 ملي جرام كالسيوم

1 ملي جرام نحاس

سابعًا: تهدئة السعال :

ويعمل الفلفل الاسود على توسيع الشعب الهوائية ، وبالتالي يعد مصدرًا مهمًا لتهدئة السعال، إضافة إلى أنه له فوائد للبشرة .