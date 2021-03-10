فوائد تناول الجوافة الصحية

تُعد الجوافة من الفواكه الجيدة لصحة جسم الانسان، إذ تتميز بفوائد صحية بسبب احتواءها على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحافظ على سلامة وصحة الأشخاص من الإصابة بالأمراض.

فاكهة الجوافة غنية بفيتامين سي أو (ج) وبها نسبة عالية من السكر تبلغ حوالي 17% إلى جانب نسبة ضئيلة من المواد الدهنية والبروتينات.

ويضاف إلى أنها غنية بالأملاح المعدنية مثل الكالسيوم والفوسفور والحديد، وعلى نسبة من فيتامين (أ)، ما اكسب الفاكهة الاستوائية ميزة قوية في محاربتها للأمراض.

الجوافة غنية بفيتامين C، فقيل أن جوافة واحدة تكفي من احتياجاتك اليومية من فيتامين C.

فوائد الجوافة الصحية :

أولاً: تحمي الجوافة من الأشعة الفوق بنفسيجية الضارة.

ثانيًا: الجوافة تحارب الشيخوخة وذلك لما تحتويه من فيتامينات A,B,C والبوتاسيوم.

ثالثًا: تقلل الجوافة من مخاطر السكري.

رابعًا: الجوافة تنظم مستوى ضغط الدم. الجوافة غنية بالمنجنيز الذي بدوره يساعد على امتصاص الجسم للعناصر الأخرى الأساسية في الطعام الذي نأكله.

خامسًا: تحتوي الجوافة على فيتامين A الذي بدوره يحسن عملية النظر والإبصار.

سادسًا: الجوافة غنية بحمض الفوليك، والذي بدوره يحسن من خصوبة الرجل.

سابعًا: الجوافة تهدئ الأعصاب وذلك لاحتوائها على عنصر المنجنيز الذي لديه القدرة على شعورك بالاسترخاء.

فوائد أخرى للجوافة :

علاج السعال الشديد ونزلات البرد. تقليل الإجهاد التأكسدي للجلد. تقوية صحة الأسنان. المساعدة في فقدان الوزن. تحسين الإبصار. تحسين صحة الغدة الدرقية. علاج الاسقربوط. يخفف الإمساك. يحسن صحة الدماغ. العناية بالبشرة. تساعد على الوقاية من مرض السرطان. لها خصائص مضادة للأكسدة. تنظيم ضغط الدم. تحسين صحة الغدة الدرقية. التحكم في مرض السكري. الحد من الإسهال والدوسنتاريا. تحسين صحة المخ ووظائف الدماغ.

فوائد ورق الجوافة :

أولاً: يحافظ على الخلية وتمنع من انقسامها الذي يسبب مرض السرطان.

ثانيًا: يخلص البشرة من المواد المؤكسدة التي تسبب ظهور التجاعيد والبقع الداكنة و النمش.

ثالثًا: يساعد على التخلص من الالتهابات والقروح.

رابعًا: يساعد في الوقاية من الإصابة بمرض السكري.

خامسًا: يساعد على التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، ويساعد على التقليل من الإسهال.

سادسًا: يساعد على التخلص من عسر الهضم.

سابعًا: يساعد على ارتفاع مستوى الكوليسترول النافع في الدم. يساعد على الشفاء من نزلات البرد مثل السعال والحكة.

ثامنًا: يعالج من أمراض الفم والأسنان ويخفف من التهابات اللثة.