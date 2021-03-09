هل تعرف فوائد الحجامة ومتى يمنع القيام بها..؟

تعتبر الحجامة نوع من أنواع الطب التقليدي والعلاج البديل الذي يستخدم للتخلص من بعض الأمراض المختلفة، ويعود تاريخها إلى العصور القديمة، وتنطوي طريقتها باستخدام مجموعة من الأكواب الزجاجية بأحجام مختلفة يتم تسخينها ووضعها على الجلد مباشرة؛ ما يساعد على سحب الألم وزيادة تدفق الدم.

ما هي الحجامة؟

وتعد الحجامة نوع من أنواع العلاج البديل الذي يعمل فيه المعالج المتمرس على استخدام كؤوس زجاجية يشعل داخلها الكحول أو الورق، وعند انطفائها يضعها مباشرة على الجلد والأماكن التي يشعر فيها الشخص بالألم مثل الظهر أو الكتفين، وقد يلجأ في بعض الحالات على عمل جروح خفيفة على الجلد من أجل شفط الدم الفاسد.

وتترك الكؤوس على الجلد دون تحريكها لبضع دقائق، ثم تُزال عن الجلد وعلى الفور يتم تنظيف المكان بنوع من المضادات الحيوية؛ كي لا يُصاب الشخص بالعدوى أو الالتهاب.

ما هي فوائد الحجامة؟

للحجامة فوائد كثيرة من بينها:

علاج بعض اضطرابات الدم مثل الأنيميا

علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما وحب الشباب

علاج مشاكل الخصوبة والإنجاب، وبعض الأمراض النسائية

تخفيف الألم وتحديدًا آلام الظهر

تنشيط الدورة الدمويّة وتسليك الشرايين والأوردة الدمويّة، كما تساعد على تدفّق الدم من خلال الشرايين

شفط جميع السموم الموجودة في الدم، وتجديد الدم، ما يؤدي على زيادة كفاءة العضويّات الموجودة في الجسم، والقدرة على إيصال الأكسجين المطلوب للأعضاء

تقوية المناعة وزيادة القدرة على مقاومة جميع الميكروبات الّتي تهاجم الجسم

زيادة وصول الأكسجين إلى الألياف العضلية

تزيد من نشاط الغدد العرقيّة والدهنيّة، ما يؤدي إلى تفتح مسام الجلد

التخلص من مشاكل المتعلقة بالنوم كاضطرابات النوم والأرق

تحسن الحالة النفسية للإنسان، وتساعد في الحد من الاكتئاب وغيره من الأمراض النفسية

تعمل على زيادة هرمون الانردفين الهام جدا والذي يعرف بمسمى المروفين الطبيعي للجسم والذي يعمل على زيادة الراحة النفسية للجسم

ما هي شروط الحجامة؟

هناك مجموعة من الشروط والموانع التي لا بد الانتباه إليها قبل إجراء الحجامة:

يمنع إجراء الحجامة للأطفال دون السن الرابعة، ولمن هم أكبرسنًا لا بد إجراؤها لمدة قصيرة جدًا

يفضل عدم إجراء الحجامة للمرضى الذين يتناولون أدوية مضادة للتخثر

يمنع إجراء الحجامة على الجروح أو الحروق أو الكسور

يفضل عدم إجراء الحجامة خلال فترة الحمل على منطقة البطن أو أسفل الظهر

يمنع إجراء الحجامة في فترة الدورة الشهرية

يمنع إجراء الحجامة للمصابين ببعض أنواع السرطانات

يمنع إجراء الحجامة للمصابين بمرض السل

يمنع إجراء الحجامة للذين أصيبوا بنوبة قلبية قبل الحجامة بستة أشهر