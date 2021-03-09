التمر يعزز صحة العظام

يحتوي التمر على كميات مناسبة من فيتامين ج، والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والمنغنيز وكلها تساعد في تحسين صحة عظامك

الحفاظ على صحة جيدة للعظام أمر ضروري للوقاية من الاضطرابات المرتبطة بالعظام كالهشاشة والتي تحدث بسبب نقص فيتامين د والكالسيوم

ومن فوائد التمر للبشرة أنه يحتوي على كميات جيدة من فيتامين ج والتي يمكن أن تزيد من إنتاج الكولاجين، ويساعد أيضًا على منع حروق الشمس لاحتوائه على مركبات الفلافونويد

هل يمكن اعطاء التمر للأطفال الرضع؟

هل يستطيع الطفل الرضيع بعمر سنة إلى سنتين تناول التمر وهضمه من دون مشكلات؟ هذا سؤال أجاب عنه مركز صحة الطفل الأمريكي بالقبول، على أن لا يتناول الطفل حبة كاملة من التمر لأنها تسبب الإختناق، بل بتقطيع الحبة إلى عدة قطع أو هرسها، مع مراقبة الطفل أثناء تناولها، و هذا التحذير يسري على جميع أنواع الفواكه المجففة، التي تسبب عادة الإختناق للأطفال الصغار الذين لا يقوون على مضغ اللقمة قبل إبتلاعها