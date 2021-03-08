طرق تقوية الأسنان الضعيفة

كشفت عدد من التقارير الطبية عن طرق لتقوية الاسنان الضعيفة قد يكون بهذه الطرق البسيطة، وإن كانت لا تغنى عن زيارة الطبيب، ولكنها مفيدة وتساعد في تعزيز صحتها، وهي:

غسل وتفريش الأسنان

عملية تنظيف وتفريش الأسنان مهمة لإزالة البكتيريا التي قد تؤدي إلى حدوث التجاويف، وتنتقل هذه البكتيريا عن طريق تناول الطعام والشراب، لذلك من المهم تنظيف الأسنان جيدا لإزالتها والحفاظ على المعادن الموجودة في الأسنان

معجون الأسنان بالفلورايد

صحيح أننا ذكرنا أهمية استخدام معجون الأسنان، ولكن يجب التوضيح أيضا أنه ليس أي نوع معجون سيؤدي المهمة، حيث توصي أكاديمية طب الأسنان العام بمعجون الأسنان بالفلورايد، لأنه يمنع تسوس الأسنان عن طريق إعادة التمعدن، كما يمكن للفلورايد أيضًا تقوية أسنانك، مما يجعلها أقل عرضة لفقدان المعادن في المستقبل