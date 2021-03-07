فوائد للسماق لا تعرفها أهمها تخص كورونا

يعد السماق نبات ربيعي صيفي خريفي، وهو يتكيّف للعيش في بيئات مختلفة، كما ويعد السمّاق من النباتات الإقتصادية المفيدة، ويستخدم في الكثير من الجوانب سواء كمنكِّه يضاف إلى الطعام، أو في الصباغة وغيرها.

السماق هو اسم شائع يطلق على نوع من النباتات المزهرة، ويعتبر أحد أهم البهارات والتوابل التي تضفي نكهة مميزة على الوجبات المختلفة.

وبحسب موقع «بولد سكاي» فهناك فوائد مذهلة لـ«السماق» التي تحتوي على حوالي 250 نوعا ومعظمها آمن للأكل.

ثمار السماق على شكل توت: صغيرة، ومتجمعة، وحمراء داكنة أو حمراء (ياقوتي)، طعمها لاذع وحامض بعض الشيء، مثل الليمون والتمر الهندي، وتزرع هذه الثمرة في الأدغال البرية بشكل رئيسي في دول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تستخدم في شكل مسحوق كتوابل وعلاجات عشبية منذ العصور القديمة لعلاج اضطرابات متعددة.

وتعتبر ثمرة السماق غنية بالعديد من المركبات الحيوية مثل الفلافونويد وأحماض الفينول والكيرسيتين وحمض الغاليك والكايمبفيرول، وهو المركب الفعال الرئيسي في السماق، فضلا عن فوائده فهو يعمل كمادة مضادة للأكسدة القوية.

10 فوائد صحية لتناول السماق:

1 علاج فعال ضد «كورونا» قد يمنع تناول السماق تفاقم عدوى «كورونا»، حيث يحتوي على مواد نباتية، مثل التانينات والفلافونويد والبوليفينول، وهذه المواد يمكن أن تكون فعالة في علاج «كورونا»، كما يمكن أن تساعد النشاط المضاد للفيروسات، كما يعمل كمضاد التخثر، ومضاد للدم، ومضاد الالتهاب، ووقاية الكبد ومضاد الأكسدة للعشب في تقليل الحمل الفيروسي والحماية من أعراضه ومضاعفاته المختلفة.

2 علاج لمرضى السكري يشير موقع «بولد سكاي»، أنه وفقا لدراسة طبية، فيرتبط استهلاك السماق بانخفاض في حالة نسبة السكر في الدم لمرضى السكري من النوع 2. كما يساعد السماق على خفض مستويات الجلوكوز في الجسم، ويعيد مستوى الجلوكوز في الدم إلى حالته الطبيعية، كما يمنع تلف البنكرياس بسبب نشاطه المضاد للأكسدة.

3 يقلل من آلام العضلات يساهم شرب عصير السماق في تخفيف آلام العضلات الناتجة عن التمارين المكثفة مثل التمارين الرياضية، كما يوفر العشب أيضًا تأثيرًا وقائيًا للعضلات بسبب وجود مركبات الفينول.

4 يقلل من مستويات الكوليسترول يقلل السماق من مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم بسبب آثاره الصحية، وله تأثير كبير في مستويات الكوليسترول في الدم لدى مرضى السكر، ثم قد يساعد في تقليل تركيز الدهون، خاصة لدى مرضى السكري.

5 يحارب مشاكل الجهاز الهضمي يحارب السماق مشاكل الجهاز الهضمي، مثل تعثر الهضم، والسماق المعوي فعال في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الإسهال وآلام المعدة وانتفاخ البطن والارتجاع الحمضي والإمساك وعسر الهضم وحركة الأمعاء غير المنتظمة، ويرجع ذلك إلى مادة السماق المضادة للالتهابات

6 علاج للتليف الرئوي يعالج السماق التليف الرئوي، حيث يعد علاجا عشبيا منذ القدم لعلاج التليف الرئوي، وقد تساعد المادة المضادة للألياف الموجودة في التوابل في علاج اضطرابات الرئة هذه عن طريق منع تندب الرئتين بسبب عوامل مختلفة.

7 مفيد للكلى السماق مفيد للكلى وله نشاط كبدي، وبحسب «بولد سكاي»، كشفت دراسة طبية عن استخدام هذه العشبة في الطب الشعبي لعلاج التلف الكلوي الناتج عن مرض السكري. كما يساعد في طرد السموم والبلورات المركزة من الكلى، التي قد تؤدي إلى حصوات الكلى.

8 يحمي الكبد يساهم السماق في حماية الكبد بسبب التأثير الكبدي لفاكهة Rhus أو السماق، وحمض الغال في هذه العشبة الحيوية يساهم في زيادة النشاط القوي المضاد للأكسدة ويحمي من كل سمية الإجهاد التأكسدي.

9 يمنع الدورة الشهرية غير المنتظمة السماق مفيد للغاية في تقليل الإفرازات المهبلية وعدم انتظام الدورة الشهرية وتشنجات الدورة الشهرية. وهناك تحذيرات بضرورة تجنب تناول السماق أثناء الحمل أو الإرضاع لأنها قد تسبب بعض مضاعفات الحمل أو الإجهاض.

10 يمنع نمو الخلايا السرطانية يساعد السماق على منع نمو الخلايا السرطانية وتطورها، ويقترح الخبراء أنه يمكن استخدام السماق كعلاج كيميائي طبيعي وإدراجه في خطة النظام الغذائي لمرضى السرطان. ومادة الفلافونويد في السماق مسؤولة بشكل أساسي عن كبح نمو الخلايا السرطانية.