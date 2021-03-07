8 فواكه تزيد الوزن!!

تحتوي الفواكه بطبيعة الحال على سعرات حرارية، ولكن قد يختلف تأثيرها على وزنك تبعًا للاتي، فإذا كنت ترغب في استبدال بعض الوجبات الضارة وعالية السعرات بالفواكه، فهذا قد يساعدك على خسارة الوزن.

إذا ما بدأت بإضافة الفواكه إلى حميتك الغذائية كوجبة إضافية دون إحداث أي تغييرات على حميتك الأصلية، فهذا قد يسبب لك كسب الوزن.

فواكه صلبة أم عصير؟

إذا كنت تبحث عن فواكه تزيد الوزن أو تنقص الوزن، عليك أن تدرك أن عصير الفواكه عمومًا يحتوي على كمية أعلى من السعرات الحرارية مقارنة بالفواكه في هيئتها الصلبة، لذا من الممكن لعصائر الفواكه الطبيعية أن تسبب زيادة الوزن باحتمالية أعلى من الفواكه الصلبة.

فواكه طازجة أم مجففة؟

عندما تتم المقارنة بين حصص متساوية من ذات نوع الفاكهة في هيئته المجففة والطازجة، فإن الهيئة المجففة هي التي تعد أعلى في السعرات الحرارية، لذا فإن تناول الفواكه المجففة قد يؤدي لكسب الوزن أكثر من الفواكه الطازجة. ﻿

كما يجب التنويه إلى أن بعض الفواكه المجففة قد تتم إضافة السكريات إليها أثناء التصنيع، مما قد يرفع من كمية السعرات الحرارية الموجودة فيها بعد أكثر.

الفواكه عالية السعرات

تعد بعض أنواع الفواكه عمومًا أغنى بالسعرات الحرارية من غيرها من أنواع الفواكه، لذا فإن التركيز على تناول هذه الفواكه عمومًا قد يساعد على كسب الوزن.

وهذه فواكه تزيد الوزن نقدم اليكم أهمها

1. فاكهة الدوريان

قد يساعد تضمين كميات معتدلة من فاكهة الدوريان في الحمية الغذائية بانتظام على تحفيز كسب الوزن، إذ تحتوي على كمية عالية نسبيًا من السعرات الحرارية، كما أنها غنية بما يأتي: الكربوهيدرات التي قد تساعد على تحسين مستويات الطاقة والنشاط، والدهون الصحية التي قد تساعد على كسب الوزن بطريقة صحية.

2. الموز

يعد الموز أحد الفواكه التي لم يحسم الجدل بعد بشأن ما إذا كانت تسبب فقدان الوزن أو خسارته، ولكن ما نعرفه حتى اللحظة هو أن الموز يشكل وجبة صحية قد تساعد على تزويد الجسم بالطاقة بسرعة، وقد يساعد على كسب الوزن فقط إن تم تناوله بطريقة معينة، أما تناول كميات معتدلة من الموز فقد يساعد على خسارة الوزن لا كسب الوزن. ﻿

يعتقد أن الموز قد يسبب زيادة الوزن فقط في حال تم تناوله بإفراط، أي أكثر من موزة واحدة يوميًا، أو عند تناوله بعد تناول الوجبات مباشرة.

3. الأفوكادو

إذا كنت ترغب في تضمين فواكه تزيد الوزن في حميتك الغذائية اليومية قد يكون الأفوكادو خيارًا ممتازًا، إذ لا يعد الأفوكادو فاكهة غنية بالسعرات الحرارية فحسب، بل هو مصدر طبيعي للدهون الصحية ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة للجسم، مثل: فيتامين هـ، والفوليت.

4. المانجو

قد يساعد تناول المانجو بانتظام ضمن حمية غذائية صحية على تحفيز كسب الوزن، لا سيما مع احتواء المانجو على النشويات التي يتم تحويلها إلى سكر خلال الهضم، مما قد يساعد على زيادة الوزن.

وإذا كنت ترغب في استخدام المانجو لكسب الوزن، يوصي الخبراء بشرب عصير مصنوع من الحليب والمانجو بانتظام. ﻿

5. الفواكه المجففة

إذا كنت ترغب في بدء تناول فواكه تزيد الوزن، قد تجد ضالتك في الفواكه المجففة، مثل:

التين المجفف

على الرغم من أن تناول التين الطازج باعتدال قد يساعد على خسارة الوزن، إلا أن التين المجفف يعد من الوجبات الخفيفة الصحية التي قد تساعد على كسب الوزن.

التمر

يعد التمر أحد أفضل أنواع الفواكه المجففة لكسب الوزن، فهو يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، ومزيج جيد من الفيتامينات والبروتينات التي قد تساعد على زيادة الوزن. ﻿

الزبيب

غالبًا ما يلجأ الرياضيون لتناول الزبيب لتزويدهم بالطاقة اللازمة للتمرين بالإضافة لمساعدتهم على كسب الوزن بطريقة صحية دون رفع مستويات الكولسترول في الجسم. ولكن قد يسبب تناول حصة كبيرة يوميًا من الزبيب زيادة مفرطة في الوزن.