فوائد صحية لن تتوقعها من تناول الطحينية

الطحينية تعد من العناصر الأساسية في تحضير الأطباق، خاصة السلطات، والشاورما والحمص والفول وغيرها من الأكلات ذات القيمة الغذائية العالية، والتي تستخرج من السمسم، تبين من خلال الدراسات العلمية أن لتناول الطحينية فوائد جمة.

وأبرز فوائد تناول الطحينية التالي:

تحتوي على مضادات أكسدة تساعد في منع تلف الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي التقليل من سرطان الرئة، والقولون.

غنية بمضادات الأكسدة، ما تساهم في منع ظهور التجاعيد، وتعمل على ترطيب الوجه ونضارته.

تساعد في التئام الجروح وخفض نسبة السكر في الدم.

تحتوي نسبة عالية من عنصر المغنسيوم الذي يساهم في خفض نسبة ضغط الدم بشكل كبير.

تساهم في التخفيف من التهابات المفاصل والعظام

تحسن صحة الدماغ وتقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الخرف والزهايمر.

تعمل تحسين كثافة العظام، ومنع الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.

تساهم في حماية الكبد والكلى من التلف، لأن هذه الأعضاء مسؤولة عن إزالة السموم والفضلات من الجسم.