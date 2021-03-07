تخلص من ألم العصب الخامس بهذه الطريقة..!

العصب الخامس أو العصب الثلاثي التوائم هو اضطراب عصبي يحدث في الوجه، وقد يكون في جانب واحد، ويسبب ألم شديد جدا! إلى جانب مجموعة من الأعراض الأخرى.

العصب الخامس أو العصب الثلاثي التوائم هو اضطراب عصبي في الوجه يسبب ألم الوجه المفاجئ، وخاصة في أسفل الوجه والفك وحول الأنف والأذنين والعينين والشفتين، تابع المقال التالي لمعرفة ما هو التهاب العصب الخامس و اعراض العصب الخامس وكيفية علاج العصب الخامس بالتفصيل.

ما هو التهاب العصب الخامس ؟

العصب الخامس أو العصب الثلاثي التوائم Trigeminal neuralgia هو اضطراب عصبي في الوجه، ويسبب ألم الوجه المفاجئ، وخاصةً في أسفل الوجه والفك وحول الأنف والأذنين والعينين والشفتين، ويُعتقد أنه أحد أكثر الظروف البشرية إيلامًا.

يشير الألم العصبي إلى ألم شديد على طول العصب بسبب تهيج الأعصاب أو تلفها، ويؤثر التهاب العصب الخامس على العصب الثلاثي التوائم، وهو أحد الأعصاب الأكثر انتشارًا في الرأس.

عادةً ما يكون الألم شديدًا ويحدث على جانب واحد من الوجه، وغالبًا ما يحدث الألم بسبب ضغط الأوعية الدموية على جذر العصب الثلاثي التوائم، ويتم علاجه بأدوية مضادة للاختلاج أو مجموعة من العمليات الجراحية.

قد يحدث واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

وخزات متقطعة من ألم خفيف يدوم من بضع ثوان إلى عدة دقائق

نوبات حادة من الحرق، والألم الذي يشبه الصدمات الكهربائية

نوبات مفاجئة للألم ناتجة عن المحفزات التي عادةً ما تكون غير مؤلمة، مثل لمس الوجه أو المضغ أو التحدث أو تنظيف الأسنان بالفرشاة.

تشنجات الألم التي تستمر من بضع ثوان إلى بضع دقائق

حلقات من هجمات الألم العنقودية، والتي قد تستمر لفترة أطول بكثير، ولكن بينهما قد لا يكون هناك ألم.

الألم الذي يصل العصب الثلاثي التوائم وفروعه، يسبب الألم في الجبين والعينين والشفتين واللثة والأسنان والفك والخد.

ألم في جانب واحد من الوجه أو في كثير من الأحيان على كلا الجانبين

الألم الذي يرتكز في بقعة واحدة أو ينتشر على نطاق أوسع

نوبات الألم التي تحدث بشكل منتظم وبكثافة مع مرور الوقت

وخز أو تنميل في الوجه قبل تطور الألم

قد تحدث نوبات الألم مئات المرات كل يوم في الحالات الشديدة، ولكن بعض المرضى قد لا تظهر عليهم اعراض العصب الخامس لعدة أشهر أو سنوات بين هجمات الألم.

سيكون لدى بعض المرضى نقاط محددة على وجههم تؤدي إلى ألم عند لمسها

مجال الألم.

تعتمد منطقة الألم على الفروع الثلاثة للعصب الثلاثي التوائم:

منطقة العيون: يؤثر الألم على الجبين والأنف والعينين

الفك العلوي: يؤثر على الجفن السفلي وجانب الأنف والخد واللثة والشفة والأسنان العلوية

الفك السفلي: يؤثر على الفك والأسنان السفلية واللثة والشفة السفلية

يصيب العصب الثلاثي التوائم أحيانًا أكثر من فرع واحد في المرة الواحدة