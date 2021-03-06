فوائد الصيام كثيرة تعرف عليها

للصوم فوائد كثيرة تنعكس إيجابياً على كل أعضاء وخلايا الجسم والصوم أيضاً يقضي على العادات اليومية السيئة وبالتالي تجنب الإصابة بالعديد من الأمراض والمشاكل الجسدية والنفسية.

تالياً أهم الفوائد الصحية لصوم الشهر الكريم :

- يعتبر الصوم وسيلة فعالة لمساعدة الجسم على التخلص من السموم وذلك من خلال إراحة الجسم من العبء المبذول في هضم الطعام مما يسمح لأجهزة الجسم بأن تخلص نفسها من السموم بينما يقل دخول كميات كبيرة من السموم مما يترتب على ذلك إنخفاض السمية العامة للجسم والطاقة التي يستخدمها الجسم لإتمام عملية الهضم يعاد توجيهها إلى الجهاز المناعي وبالتالي ينخفض العبء الملقى على جهاز المناعة بدرجة كبيرة.

- يعالج الصوم كثيراً من مشكلات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي وعسر الهضم وزيادة الحموضة وإنتفاخات البطن كون إمتناع الصائم عن الأكل والشرب طوال فترة الصوم يعطي فرصة لعضلات وأغشية الجهاز الهضمي لأن تتقوى ويزداد عملها وحيويتها .

- يخفف من أعراض مرض القلب كون الصيام يقلل من شرب السوائل وتناول الأغذية إضافة إلى أن إذابة الدهون من الأوعية الدموية يحسن من عمل القلب ويقلل من أعراض مرض القلب عند المصابين به وأشارت العديد من الدراسات أن الصيام يخفف أخطار الإصابة بتضيق الشرايين بنسبة 40% لأنه يعمل على تراجع العوامل المرتبطة بتلك الأمراض مثل البروتين التفاعلي ( سي ) ومادة الهيموسيتيئين وفرط لزوجة الدم .

- الصيام يجدد الشباب ويزيد حيوية وعمل الخلايا كونه يتم إذابة الدهون والشحوم المتراكمة بجدران الأوعية الدموية وبالتالي زيادة تدفق الدم خلال هذه الأوعية ويصبح الدم أخف من ذي قبل وكذلك زيادة نسبة الأكسجين والغذاء الواصل إلى الخلايا، وأيضاً تتحرك كريات الدم البيضاء بكفاءة أكبر وبالتالي تزداد حيوية وعمل الخلايا وأيضاً تحلل الخلايا التالفة واستبدالها بخلايا جديدة ونشظة يزيد من عمل وقوة وظائف الجسم.

- يساعد في علاج أمراض الحساسية كون بعض أمراض الحساسية تزيد بتناول أنواع معينة من الأطعمة مثل السمك – البيض – الشوكولاته – الموز وأثناء الصيام يرتاح الجسم من هذه الأطعمة وبالتالي يشعر مرضى الحساسية براحة كبيرة مع الصيام.

- الصيام يساعد في تخفيف العبء على الأسنان من عناء مضغ الطعام والتخمرات والرواسب التي تتكون وهذا ما يجعلها تكتسب قدرة أكبر في مقاومة التسوس والتهابات اللثة.

- الصيام يساعد على تحسن البشرة والتقليل من حب الشباب والبثور كونها تزداد بازدياد الوجبات العالية بالدهون.

- يعزز الصوم قدرة الجسم على التخلص من السموم التي كثيراً ما تكون متورطة في الإصابات المفصلية مما يسبب أوجاع مؤلمة في المفاصل وايضاً الصوم يقلل من مستويات حامض البول المسبب لمرض النقرس.

- يساعد الصوم على تقوية الجهاز المناعي من خلال زيادة المؤشر الوظيفي للخلايا اللمفاوية وإلى جانب ذلك يرتفع مستوى بعض مضادات الأجسام استعداداً للدفاع عن الجسم في حال تعرضه للميكروبات والفيروسات.

- يعد الصوم وسيلة ناجحة لتنشيط خلايا الدماغ لتعمل بكفاءة كبيرة لأنه يحسن من توازن وتركيز العناصر الغذائية في الدم وهذا ما يساعد المخ من أداء وظائفه على نحو أفضل.

- يعتبر الصوم عاملاً مهماً في علاج إرتفاع ضغط الدم أو على الأقل في الحد من صعوده.

- يساعد الصوم على تخفيف الوزن كونه يمنع الصائم عن الأكل والشرب لفترة طويلة ولكن مع مراعاة الاعتدال في الأكل وزيادة الرياضة والإقلال من النوم والكسل.

- يساعد الصوم على تحسين الكفاءة الوظيفية للكبد وأيضاً يؤثر في سرعة تجدد خلايا الكبد وتقليل نسبة الإصابة بالتشمع الكبدي.