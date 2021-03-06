فوائد صحية ذهبية للزنجبيل

ذكرت العديد من الدراسات الصحية العلمية أن الزنجبيل له استخدامات متعددة في الطب الشعبي القديم كعلاج للتخفيف من التهاب المفاصل، وأعراض البرد والغثيان.

ويساعد في تخفيف الوزن وينظم مستويات سكر الدم، وله فوائد كبيرة للتنحيف والتخسيس تابع المقالة للتعرف أكثر.

واوضحت الدراسات الصحية العلمية ان الزنجبيل يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، مما يساعد في تقليل نسبة الطعام المستهلكة لأنه من المعروف أن التقلبات في نسبة السكر في الدم يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في الطعام، والجوع الشديد وكلها يمكن أن تسبب الإفراط في تناول الطعام

ولكن على الرغم من النتائج الواعدة للأبحاث حول تأثير الزنجبيل على نسبة السكر في الدم، فهناك حاجة لدراسات أكبر وإضافية لتأكيد ما إذا كانت الزنجبيل فعّال للأشخاص المصابين بالسكري

ويُستخدم الزنجبيل للتنحيف لأنه يساعد على تقليل الشهية، مما يجعل خفض السعرات الحرارية أسهل، فمشروب الزنجبيل الساخن الذي يحتوي على 2 جرام من مسحوق الزنجبيل بعد وجبة الطعام يقلل من مشاعر الجوع لمدة تصل إلى ست ساعات

كما يبدو أن مشروب الزنجبيل يزيد من عدد السعرات الحرارية التي يستخدمها الجسم في هضم الوجبة الأولية، وهو الأمر الذي يُعرف باسم التأثير الحراري للغذاء، الذي يساهم في فقدان الوزن الزائد

الزنجبيل لعلاج السمنة وفقدان الوزن

أشارت الكثير من الدراسات إلى أن الزنجبيل عندما يُستخدم بالاقتران مع العلاجات الأخرى، قد يكون طريقة لعلاج السمنة، حيث أن gingerol المكون الأساسي في الزنجبيل يُحدث انخفاضاً ملحوظًا في وزن الجسم، وكذلك يحسن مستويات الليبتين leptin، وهو الهرمون الذي يشير إلى الشبع، كما يحسن مستويات الأنسولين، ولكن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث