طرق علاج تساقط الشعر واسبابه

يعاني العديد من المواطنين من تساقط الشعر دون معرفة الأسباب الحقيقية ، حيث أكد عدد من العلماء ان اسباب تساقط الشعر قد تكون مرضية التالية.

وفيما يلي اسباب تساقط الشعر :

1- داء الثعلبة حالة طبية مشهورة غالباً ما تأخذ مساحة دائرية صغيرة أو ربع دائرية وهي داء الثعلبة ، غالباً ما تعود لوضعها دون علاج خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر بدون علاج، وهي سبب من أسباب تساقط الشعر، وفي بعض الأحيان ينمو الشعر بلون أبيض أو تتكاثر هذه البقع وقد تكون شديدة لتشمل الرأس كلها

وقد تؤثر على الشعر في أماكن أخرى غير فروة الرأس، وتعتبر مرض مناعي حيث أن الجهاز المناعي يهاجم بصيلات الشعر ومعظم هؤلاء المرضى لا يعانون من مشاكل صحية كبيرة، وغالباً ما يتم اتهام القلق والضغوط النفسية بالسبب

2- هوس قصف الشعر وهو عادة سيئة بنتف الشعر أو ثنيه بدون الاهتمام أو الانتباه لهذه الأضرار، وأكثر المناطق تأثراً هو شعر الرأس وشعر الحاجب، ويعتبر علاج هذه الحالة نفسي أكثر، وعلى الشخص الاعتراف بالعادة والتوقف عنها

3- سعفة الرأس" وتعرف بالقوباء الحلقية، وهي عدوى فطرية تعرف بالدودة الدائرية وذلك لشكلها الدائري وبها كمية كبيرة من القشرة مع وجود بقع خالية من الشعر وغالباً تصيب الأطفال في سن المدرسة، والعلاج هو تناول قرص من المضادات الحيوية عن طريق الفم حتى يخترق المضاد الحيوي جذور الشعر بالإضافة إلى مضادات الفطريات

4- تساقط الشعر الكربي في الظروف العادية شعر الرأس يعيش حتى 3 سنوات ومن الطبيعي أن يسقط يومياً حتى 100 شعرة، ولكن قد يكون مع استخدام الشامبوهات التي تضعف الشعر أن يزيد العدد عن ذلك، وقد يتم ملاحظة ذلك على الوسادة أو في الحوض

وهناك أسباب كثيرة تؤثر على صحة الشعر وتسبب له صدمة تجعله لا يكمل الفترة الطبيعية لحياته ولا يتعدى تكوينه ثلاثة أشهر مثل: الحمى الشديدة أو النقص المفاجئ للوزن أو إجراء العمليات الجراحية أو حتى بعد الحمل، ولكن عندما يعود الجسم إلى طبيعته، يعود الشعر للنمو مرة أخرى

وسائل علاج الشعر الخفيف

الزيوت : تدليك الشعر بالزيوت العطرية من خلال استخدام بعض الزيوت مثل الروزماري وزيت الزعتر المختلط بزيت بذور العنب واللافندر، حيث أظهرت بعض الدراسات زيادة في نمو الشعر بعد 7 أشهر

الغذاء: تناول الطعام الغني بالبروتين فالشعر مصنوع من البروتين، واتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الألبان والدواجن والفاصوليا والخضروات الورقية لتكثيف الشعر

تصفيف الشعر: قم بتقسيم شعرك الرطب وتسريحه في الجهة المقابلة للجهة التي أنت معتاد على تمشيط شعرك فيها، وعندما يجف شعرك قم بإعادته مرة أخرى إلى الجهة الأخرى، فبذلك سيكتسب شعرك المزيد من الكثافة، كما يمكن عمل تسريحة شعر تعطي المزيد من الحجم والكثافة مثل الغرة التي تضيف الكثافة في مظهر الشعر

محلول للشعر: استخدم محلول لشعرك لإعطاء بعض الكثافة، قم بمزج 2 من الأوقية من عصير الليمون مع 5 قطرات من زيت الروزماري وقم بوضع الخليط على شعرك وتمشيطه قبل وضع بكرات الشعر، ويمكن استخدام بكرات الشعر وتركها في شعرك لمدة 30 دقيقة، ثم يتم إزالة البكرات برفق