يتداول العديد من المواطنين تساؤلات حول الفائدة من وراء شرب الماء على الريق ، ومدى تأثيره على صحة الانسان ، وقدرته على انقاص الوزن.

شرب الماء على الريق يعمل على تغذية الجسم والخلايا ويساعد على تحسين الهضم وتحسين عملية الامتصاص، كما يساعد أجهزة الجسم التي تحتاج إلى الماء على الريق للقيام بوظائفها بشكل سليم، لذا ننصح بشرب من 6 إلى 8 أكواب يومية وبشكل متقطع، والماء على الريق يحمي جسمك عند خروجك في ساعات الصباح الأولى .

-الماء على الريق يعالج الأمراض المختلفة التي نشعر بها خلال اليوم وهي الصداع والإرهاق والجفاف في أيام الحر الشديد ، ويعمل على علاج التهابات المفاصل ، ويوضح أخصائيو العظام أن الأشخاص الذين يعانون من التهابات العظام عليهم شرب 4 أكواب من الماء على الريق، و4 أكواب قبل الغداء و4 أكواب قبل وجبة العشاء بساعة لتحسين عملية الهضم ، ويسكن آلام الظهر ويعمل على استرخاء عضلات البطن

يعالج الماء من السمنة المفرطة ويعمل على إنقاص الوزن وذلك لأن شرب من 6 إلى 8 أكواب يومية يساعد على الشعور بالشبع.

شرب الماء على الريق يحسن من حركة الجهاز الهضمي ويساعد الجسم على حرق الدهون

يطهر المعدة من السموم ويحسين حركة الطعام داخل الأمعاء

من فوائد شرب الماء على الريق، الوقاية من أمراض الكلى والتهابات الجهاز البولي، فالكلى تؤدي وظيفة طرد السموم من الجسم عن طريق الماء

فوائد شرب الماء على الريق لصحة الجسم

يساعد شرب الماء على الريق على القيام بجميع الأنشطة لتنشيط الدورة الدموية، كما يخلصكم من الأمراض التي تصابون بها مثل الصداع النصفي، كما يساعدكم على التخلص من جفاف البشرة والوقاية من بعض الأمراض مثل:

التخلص من رائحة الفم الكريهة

تتغير رائحة الفم نسبة إلى تغير درجة الرطوبة داخل الفم، لذا قد نستيقظ من النوم ونشعر أن رائحة أفواهنا غير مستحبة وذلك لأننا نكون نائمين ولا نشرب الماء، وهناك نوع من البكتيريا ينمو داخل الفم ليلاً وشرب الماء على الريق يقضي عليها ، يمكنك شطف فمك بالماء للقضاء على الرائحة وإزالة البكتيريا، ويمكنك تناول الأطعمة كالفاكهة والخضار التي تحتوي على سوائل كالتفاح للتخلص من رائحة الفم

الوقاية من أمراض الجهاز البولي

شرب الماء على الريق يحافظ على الحالبين والجهاز البولي عن طريق طرد السموم من الجسم، لأن احتفاظ الجهاز البولي بالسموم على المدى الطويل قد يسبب التهاب الحالبين والمثانة

الوقاية من الحصوات المرارية وحصوات الكلى

احرص على شرب الماء على الريق حينما تستيقظ من النوم مباشرةً وذلك لأنه يحميك من تكون الحصوات المرارية والكلوية، لأن الماء يعمل على تنظيم عمل الكلى وإخراج السموم عبر الكلى، وإذا كان هناك عيوب وراثية أو خلقية كضيق الكلى عند بعض الأشخاص تقوم بتمرير السموم إلى مجرى البول فقد تسبب الحصوات الكلوية