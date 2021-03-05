ما هي أفضل الفواكه لمرضى السكري والكمية المسموح بها؟

تعد الفاكهة عنصر مهم لمرضى السكري، لانها تمد الجسم بالألياف والمغذيات المختلفة، ولكن ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر ؟ وما هي أفضل فاكهة لمريض السكري.

ويمكن لمريض السكري تناول الفاكهة، فهي تحتوي على الألياف والمغذيات الهامة، بالإضافة إلى طعمها الحلو الطبيعي. ولكن انتبه؛ الفاكهة غنية بالكربوهيدرات، لذا من المهم توخي الحذر بخصوص الكمية التي تتناولها من الفاكهة إذا كنت مريض سكري، كما يساعد أيضًا إقران الفاكهة ببعض البروتين، مثل اللبن الخالي أو الدسم قليل الدسم أو القليل من المكسرات، مع أهمية استشارة الطبيب بالطبع

ما هي أفضل فاكهة لمريض السكري ؟

اختياراتك الغذائية مهمة للغاية إذا كنت مصابًا بالسكري بعضها أفضل من غيرها، ويكون من الأسهل إدارة مرض السكري إذا التزمت بالخيارات الأفضل، وفي التالي قائمة بأفضل الخيارات لتلتزم بها، وأسوأها للتجنبها.

وتعد الفواكه التالية مفيدة لمرضى السكري:

التفاح

توت بري

الفراولة

الموز

الكيوي

الكرز

الجريب فروت

العنب

البرتقال

الخوخ

الكمثرى

البرقوق

الفواكه المفيدة لمرضى السكر

الفاكهة الطازجة

الفاكهة المجمدة بدون إضافات، أو الفاكهة المُعلبة بدون سكر مضاف

وعلى مريض السكري تجنب الخيارات التالية:

الفاكهة المعلبة مع شراب السكر الثقيل.

لفائف الفاكهة المطاطية المجففة Chewy fruit rolls.

المربى العادية، والجيلي، والمعلبات.

المعلبات المحلاة.

كوكتيل الفواكه، ومشروبات عصير الفاكهة.