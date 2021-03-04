مرض خطير.. أطباء يحذرون من انتفاخ البطن

قال أطباء أن انتفاخ البطن ليس بالضرورة من أعراض سوء الهضم أو الإفراط في تناول الطعام بل يمكنه أن يدل على الإصابة بمرض خطير كقصور القلب.

وأضاف الاطباء لصحيفة اكسبرس البريطانية، إن الانتفاخ يمكن أن يشير إلى اضطراب خطير في القلب ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ويؤدي إلى الوفاة، بحسب موقع "ميديك فوروم".

وأوضح المصدر: "يمكن أن يكون الانتفاخ علامة على فشل القلب الاحتقاني، ما يعني عدم قدرة عضلة القلب على ضخ الدم بكفاءة في جميع أنحاء الجسم".

وأشار الخبراء إلى أنه من الممكن التعرف على وجود قصور في القلب في حالة المعاناة من الانتفاخ إذا تمت ملاحظة الأعراض التالية: فقدان الشهية وضيق في التنفس أثناء الراحة والتعب المستمر والإرهاق السريع وتورم الأطراف: تورم الكاحلين والقدمين بشكل خاص والسعال الليلي والدوخة وفقدان التوازن.

في وقت سابق، قال خبراء، إن انتفاخ البطن يشير ليس فقط إلى الإفراط في تناول الأطعمة التي تسبب الغازات، ولكن أيضا ينذر بالإصابة بمرض سرطان الأمعاء.