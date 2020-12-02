الصحة العالمية توضح جودة كمامات الزفير في مواجهة "كورونا"

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن "صمامات الزفير الموجودة بالكمامات غير مستحبة؛ لأنها تتجاوز وظيفة تنقية هواء الزفير".

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، فإن الصحة العالمية، تنصح المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية، بعدم استخدام الكمامات المزودة بصمامات الزفير.

"ويمر عدد كبير من القطرات عبر صمام الزفير بالكمامات دون تنقيتها، مما يجعله غير فعال في وقف انتشار كوفيد-19"، وفق تقرير نشر في مجلة "فيزكس".

وأوضح باحثون امريكيون، أن الأقنعة المصنوعة من قماش عالي الجودة أو الأقنعة الطبية ذات التصميم البسيط، تبقى الأفضل في المساعدة على منع انتشار الفيروس.