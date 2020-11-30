أطباء: كورونا قد يسبب مشاكل في الذاكرة والرئة والجهاز العصبي

كشف مجموعة من الأطباء الروس اليوم الاثنين عن الآثار الجانبية التي يتركها مرض فيروس كورونا على جسم الإنسان، ومن بينها ضعف الذاكرة والخوف والاكتئاب وضعف الرئة ومشاكل في الجهاز العصبي.

وأوضح أطباء اعصاب عن زيادة عدد المرضى الذين يعانون من شكاوى من ضعف الذاكرة، وتركيز الانتباه بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

بدوره قال رئيس قسم الأعصاب في المستشفى السريري المركزي التابع لخطوط السكك الحديدية الروسية "يفغيني سيردكين": "فيما يتعلق بمشاكل التوجيه في الزمان والمكان، فضلاً عن ضعف الوظائف المعرفية بشكل عام، فإن هذا أمر شائع للأسف".

وأشار أطباء الأعصاب أن التوتر والخوف من بين الأسباب المحتملة لمثل هذه العواقب.

ومن جهته قال "ألكسندر كوماروف" الطبيب في مركز "دوفيري" لإعادة التأهيل: إن "النقطة الثانية هي السمية العصبية، مثل ضعف الحركة، الوظائف الحسية، الحالة العاطفية، الوظائف التكاملية للدماغ، تأثير الإصابة بفيروس كورونا".

يشار إلى انه يتم حالياً التأكيد على أن ضعف وظائف الرئة والتي تظهر مع فيروس كورونا، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى أمراض في الجهاز العصبي، ولا تستطيع رئتا المريض الضعيفة أداء وظيفتها بشكل كامل وتزويد القشرة الدماغية بالأوكسجين.

ويذكر ان خبراء وأطباء وجدوا أن العناصر الغذائية التي يطلقها الجسم لمحاربة فيروس كورونا تنتقل أولاً إلى الرئتين، وكشفوا أن "مثبطات الإنزيم البروتيني" ستكون وسيلة فعالة لمكافحة الالتهاب الرئوي.