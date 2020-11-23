فوائد "الهيل" لتخفيف الوزن

تعددت الأسماء والفوائد الخاصة بالهيل، أو ما يسمى "الحب هان" خصوصا للأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، و يتبعون حمية لتخفيف الوزن، بالإضافة الى فوائده في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

و يعتبر الهيل من أشهر التوابل، وأكثرها تميزًا بالرائحة القوية والنكهة الغنية، ويُستخدم الهيل أو الحبهان بالعديد من الطرق والأشكال، حيث يتم تضمينه في الأطباق المختلفة ويُستخدم كتوابل للطعام، كما يمكن استخدامه كمشروب أو إضافته للمشروبات المختلفة، كما أن لزيوت الحبهان فوائد عديدة.

وكالة فلسطين اليوم توضح لكم في هذه المقالة فوائد الهيل للتنحيف:

القيمة الغذائية للهيل أو الحبهان



يحتوي 100جرام من الهيل على 300 سعر حراري من الطاقة، و68 جرام من الكربوهيدرات، و11جرام من البروتين، و28 جرام من الألياف الغذائية، ولا يحتوي على الكوليسترول



الهيل غني بالعديد من الفيتامينات والمغذيات الدقيقة، مثل النياسين، والبيريدوكسين pyridoxine، والريبوفلافين، والثيامين، وفيتامين أ، وفيتامين ج، والصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والنحاس، والحديد، والمنغنيز، والمغنيسيوم، والفوسفور، والزنك



فوائد واستخدامات مذهلة للهيل في للتنحيف:



الحبهان أو الهيل من التوابل الهامة والغنية، ولها فوائد صحية عديدة ويمكن استغلال فوائد الحبهان للتخسيس لأسباب كثيرة تعرف في التالي على فوائد الهيل للتنحيف