الثوم والعسل .. فوائد عديدة من أجل صحة قوية

نشرت مجلة "سانتي بلوس" الفرنسية تقريرا، تحدثت فيه عن فوائد تناول العسل والثوم.

وقالت المجلة، في تقريرها، إنه للعناية بصحتك بشكل يومي من الضروري اتباع نظام غذائي متوازن يلبي كامل احتياجاتك الغذائية. عليك التركيز على تناول الأطعمة الصحية، والحرص على استهلاك خمسة أنواع من الفواكه والخضروات يوميا، والتقليل من تناول الدهون والسكريات؛ وبذلك ستحافظ على صحتك الجسدية والعقلية.

وذكرت المجلة أن التغذية الصحية التي تتكيف مع احتياجاتنا من العادات التي ينبغي علينا تبنيها لتعزيز رفاهيتنا، تجسيدا لمقولة "العقل السليم في الجسم السليم". ويعد الثوم والعسل من المنتجات التي يمكن إيجادها في أي منزل، ولها العديد من الفوائد الصحية.

فوائد الثوم:

- الثوم للوقاية من الأمراض: من خلال تناول الثوم بشكل يومي، فإنك بذلك تحمي نفسك من بعض الأمراض.

تحفز الخصائص المناعية للثوم الخلايا المسؤولة عن حماية أجسامنا من الالتهابات الخارجية. وقد أثبتت تجربة نُشرت في المجلة العلمية "أبحاث المناعة" أن الثوم يعمل كحاجز وقائي ضد الأمراض بفضل آلياته التي تحفز نشاط بروتين السيتوكين، الذي تبين أن له مفعولا علاجيا.

- الثوم يساعد على حرق الدهون

أوردت المجلة أنه إذا كنت تعانين من زيادة الوزن، فإن الثوم سيساعدك على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة. بفضل خصائصه المحفزة لعملية التمثيل الغذائي، يمنع الثوم تراكم الدهون في الجسم. ووفقا لبعض التجارب العلمية، يُحدث هذا النبات العشبي تأثيرا حراريا، يقلل من نشاط الجينات المشاركة في تكوّن الخلايا الدهنية.

- الثوم يساعد على تقوية الشعر

قد يكون السبب وراء تساقط شعرك مجموعة من المشاكل الصحية. ولكن من المؤكد أن هناك الكثير من العلاجات لتساقط الشعر، التي تبدأ من خلال اتباع نظام غذائي مناسب. ويعد الثوم من الأطعمة التي تساعد على تحفيز نمو الشعر، وذلك لاحتوائه على حمض السيليك، الذي يضمن قوة الشعر ولمعانه.

فوائد العسل

- العسل مضاد للكولسترول

أشارت المجلة إلى أن تناول العسل من شأنه أن يقلل من خطر إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية. لسبب وجيه، يساعد العسل على تقليل مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة، الذي يعد الاسم العلمي للكولسترول السيئ؛ لذلك علينا إضافته بدلا من السكر إلى مشروباتنا.

- العسل غني بالمواد المغذية

من أجل اتباع نظام غذائي صحي، من الضروري تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، ومن بينها العسل الذي يحتوي عناصر مثل الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والحديد والنحاس وحتى المنغنيز.

- العسل يعزز نشاط دماغك

كشفت الكثير من الأبحاث أن للعسل القدرة على تعزيز قدراتك العقلية والمعرفية، كما يحتوي على خصائص مهدئة للأعصاب؛ لهذا علينا الحرص على إضافته إلى بعض مشروباتنا الساخنة.

كيف أحضر مشروبا صحيا من الثوم والعسل؟

للحصول على أفضل النتائج، من الأفضل استخدام مكونات عضوية:

- 2 فص ثوم مهروسين

- عصير ليمونة

- ملعقتي عسل

- كوب ماء مصفى

طريقة التحضير:

- ضعي المكونات في الخلاط، وأضيفي إليها كمية الماء حتى يصبح الخليط سائلا.

- اتركي المشروب في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

وللحصول على أفضل النتائج، ينبغي تناول المشروب على معدة فارغة.

تحذير:

نبهت المجلة إلى ضرورة تجنب تناول الثوم قبل أي عملية جراحية، ولا ينصح به لمن يتعاطون مضادات التخثر، وهو غير منصوح به لمرضى السكري.