أطعمة ينصح بتناولها قبل النوم

أكد أطباء أنه يوجد خمسة اطعمة صحية لابد على أي شخص تناولها قبل النوم، بهدف الحفاظ على الصحة وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الامراض المزمنة.

وشدد الأطباء على ضرورة أن يحصل الانسان على ما بين 7 و9 ساعات من النوم كل ليلة، من اجل الحفاظ على صحته.

وأوضحوا أن يوجد استراتيجيات تمكن الإنسان من الاسترخاء في الليل والحصول على ما يكفيه من النوم.

وأشار الأطباء، إلى أن جودة الأطعمة التي يتناولها قبل الذهاب إلى الفراش أمر يجب الحرص عليه بشدة، وفق موقع "هليث لاين".

اطعمة لتحسين جودة النوم :

أولاً: الديك الرومي :

وقال الأطباء أن الديك الرومي، يحتوي على نسبة عالية من البروتين، الذي يحافظ على قوة عضلاتك وينظم شهيتك، ويجعل البروتين للإنسان انه يشعر بالتعب.

ثانيًا: اللوز:

ويعد اللوز مصدر أساسي لخفض مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

ويحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف ومضادات الأكسدة. كما قد تحمي مضادات الأكسدة خلايا الإنسان من الالتهابات الضارة.

ثالثًا: الأسماك الدهنية :

ويعد الأسماك الدهنية صحيا بامتياز، كما أن أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د الموجودة فيه تعمل على تحسين نوعية النوم، ويزيدان من إنتاج السيروتونين.

رابعًا: الأرز الأبيض:

ويحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات. ويساعد في الحصول على "نوم هادئ".

خامسًا: الكيوي:

ونصح الأطباء بتناولها لأنها منخفضة السعرات الحرارية ومغذية للغاية، وتحسن قدرة الإنسان على النوم طوال الليل دون الاستيقاظ.

كما انها تحتوي إلى السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تساعد على تنظيم دورة النوم.