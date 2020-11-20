لقاح جديد لفيروس كورونا فعال لكبار السن

كشفت التجارب السريرية التي أجريت على لقاح شركة "أسترازينيكا" وجامعة "أوكسفورد" ضد فيروس كورونا المستجد، أنه أظهر فعالية ملحوظة في حماية كبار السن من "كوفيد 19".

ووفق النتائج، فإن هذا اللقاح آمن لكبار السن، ويحقق المناعة التي يحصل عليها باقي الفئات العمرية.

واستند هذا الرأي العلمي إلى تحليل تفصيلي لبيانات المرحلة الثانية من التجارب السريرية، التي خضع لها اللقاح.

وتمت متابعة 560 شخصا بالغا بصحة جيدة، من بينهم 240 تجاوزوا السبعين.

وحسب المتابعة، فقد أظهرت أن اللقاح يمنحهم مناعة توازي ما يحصل عليه من تتراوح أعمارهم بين 18 و55، أو تجاوزوا الخامسة والخمسين.