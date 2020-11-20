ثلاثة مشروبات ينصح بشربها بداية كل يوم

يبحث الكثيرون منا عن افضل الوصفات والطرق لبدء اليوم بنشاط وحيوية بعيدا عن المشاكل الهضمية أو الأضرار الصحية. فما هي المشروبات المثالية عند الاستيقاظ التي ينصح خبراء التغذية بتناولها؟

يحذر خبراء التغذية من الكثير من المشروبات التي قد تبدو في ظهرها شهية المذاق، ولكنها في الحقيقة مضرة بالصحة، لذلك ينصح الخبر بان يبدا اليوم بثلاث مشروبات في ساعات الاستيقاظ الأولى.

الماء حتى لو لم تشعر بالعطش

ان أكثر ما يحتاجه جسمك لترطيبه بعد ليلة من النوم هو الماء، لذلك أجمع الخبراء على أن شرب الماء صباحا قبل شرب أي شيء آخر من أهم الأشياء التي تقدمها لجسمك، فهذا يساعد في إبقاء جسمك رطبا كفاية طوال اليوم، وبإمكانك إضافة بعض شرائح الليمون إلى كأس الماء أو بعض قطع الخيار أو الفواكه.

الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر بالعديد من الفوائد الصحية بفضل النسبة العالية من مضادات الأكسدة التي يحتويها. وقد أظهرت الدراسات أن شرب الشاي الأخضر لا يزيد من معدل التمثيل الغذائي فحسب؛ بل يساعد في حرق الدهون أيضا، وفقا لبعض الدراسات التي نشرها موقع "هيلث لاين" الأميركي.

عصير الخضار

تعد العناصر الغذائية الموجودة في الخضار، وخاصة الخضار الورقية مثل اللفت والسبانخ، مفيدة في تعزيز مستويات الطاقة ومحاربة التعب في الجسم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد، لذلك يُنصح باستبدال فنجان قهوتك بكوب من العصير الأخضر.

في حين يحذر الخبراء من اتباع الرائج، فبالمقابل ليس ما كل ينال انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني بالضرورة أنه صحيح، اذ انه بعض الناس من الذين يتبعون نظام "الكيتو" يضيفون الزبدة أو بعض أنواع الزيوت إلى قهوتهم الصباحية، تضاربت آراء خبراء التغذية كثيرًا حول هذه النقطة.

فيما اوضحت طبيبة التغذية أماندا فرانكيني لموقع هافنغتون بوست "لم تدعم أي دراسات تمت مراجعتها فكرة أن شرب القهوة الساخنة بالزبدة في الصباح قد تجعلك تخسر الوزن أو تزيل السموم من الجسم".

كما ان مشروبات الطاقة، التي نالت شعبية كبيرة مؤخرا، اثارت الكثير من المخاوف الصحية أيضا لنسبة الكافيين العالية بها، لذلك من الأفضل شرب القهوة دون إضافة الدهون أو استبدال القهوة كليا بالعصائر الطازجة.